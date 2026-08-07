Cielo poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con chubascos y tormentas por la tarde en el sistema Ibérico. Las temperaturas se mantendrán elevadas en la depresión del Ebro y el viento será flojo, predominando del sur y sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se presentará despejado al inicio de esta jornada en Zaragoza, el 10 de octubre, con una temperatura mínima que rondará los 20 grados. A medida que el sol, que saldrá a las 07:04, se eleva en el horizonte, el ambiente se tornará cálido, alcanzando los 21 grados hacia la mañana y acompañados de un viento leve y casi imperceptible. Durante la tarde, la sensación térmica puede llegar a los 38 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia al caer la noche, la jornada se disfrutará en su mayoría sin lluvias preocupantes.

Ya por la tarde, el cielo lucirá igualmente despejado, ofreciendo un espléndido espectáculo hasta la puesta del sol a las 21:13. El aire se sentirá algo más pesado con una humedad que fluctúa entre el 25% y el 65%, pero los zaragozanos podrán disfrutar de una jornada mayormente soleada, ideal para paseos y actividades al aire libre, con algunas ráfagas de viento que no sobrepasarán los 8 km/h. En definitiva, un día perfecto para dejarse llevar por el encanto del tiempo primaveral.

Calatayud: cielo nublado y viento fuerte con riesgo de lluvia

Un cielo plomizo recubre Calatayud esta mañana, presagiando un día de inestabilidad. El viento acaricia con fuerza, mientras las nubes se agrupan amenazando con desatar la lluvia, dando un toque dramático al paisaje. Las temperaturas oscilan entre los 17 y los 38 grados, creando un contraste térmico que marcará el pulso de las horas venideras.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará a un 35% por la tarde, dejando atrás una mañana sin precipitaciones. El viento soplará de manera constante a 10 km/h, con rachas que alcanzarán hasta 8 km/h. La sensación térmica podría llegar a ser agobiante, con una máxima de hasta 37 grados y una humedad relativa que superará el 75%. Es recomendable llevar paraguas, pues el tiempo inestable puede sorprender en cualquier momento.

Tarazona: ambiente agradable con nubes y brisa

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas frescas que alcanzan los 19°C. A medida que avance el día, se espera un cielo algo nublado por la tarde, donde la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, aunque las condiciones generales se mantendrán agradables, con una temperatura máxima cercana a los 35°C y un viento suave del noreste.

Aprovechar este clima templado es perfecto para disfrutar de un paseo por los alrededores. La tarde ofrece un ambiente tranquilo, ideal para llevar a cabo actividades al aire libre o simplemente relajarse y disfrutar del día.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET