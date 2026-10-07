Fue la periodista más famosa en España y vivió experiencias extremas en la televisión, pero desapareció y así es su vida ahora

Samanta Villar fue durante años uno de los rostros más famosos de la televisión. Sus reportajes, marcados por la inmersión personal y por una forma de contar las historias desde dentro, convirtieron a la catalana en una figura singular de la pequeña pantalla. Programas como 21 días y Conexión Samanta dejaron una huella en la audiencia y hay mucha gente que no se ha olvidado de ella.

Sin embargo, con el paso del tiempo su presencia en televisión fue reduciéndose hasta prácticamente desaparecer de la primera línea. La periodista decidió cambiar el rumbo de su carrera después de convertirse en madre y desde entonces ha construido una nueva etapa.

El gran proyecto de Samanta Villar

Cuando Samanta Villar se puso al frente de 21 días, el formato apostaba por una fórmula poco habitual: la periodista se introducía durante tres semanas en determinadas realidades para conocerlas desde dentro.

Aquella manera de trabajar dio lugar a algunos de los reportajes más recordados de su trayectoria. Entre ellos están los programas en los que pasó 21 días viviendo en una chabola o 21 días fumando porros, experiencias que generaron una notable repercusión y que contribuyeron a convertir el formato en uno de los espacios más reconocibles de la televisión de aquella época.

Más tarde llegó Conexión Samanta, un programa que mantuvo buena parte de esa mirada periodística y personal. La reportera continuó acercándose a historias y personajes muy diferentes, consolidando un estilo que se apoyaba en la cercanía y en la implicación directa con aquello que estaba contando.

El momento que lo cambió todo

Uno de los momentos determinantes en la vida de Samanta Villar llegó con la maternidad. La periodista decidió compartir públicamente el proceso de gestación de sus gemelos y trasladó parte de aquella experiencia a las cámaras de Cuatro.

El nacimiento de sus hijos supuso también un cambio en sus prioridades. Después de años de televisión y de una carrera construida alrededor de la exposición pública, Samanta decidió tomarse un respiro de la pequeña pantalla.

El trabajo de Samanta Villar en redes sociales

Instagram se ha convertido en uno de los principales espacios desde los que Samanta Villar mantiene actualmente ese vínculo con sus seguidores. En su perfil, donde reúne cerca de 181.000 seguidores, comparte distintos aspectos de su día a día, tanto personales como profesionales.

Su contenido está lejos de reproducir el tipo de televisión que la hizo conocida. En sus publicaciones aparece una Samanta más cotidiana, que muestra momentos familiares, encuentros con amigos, escapadas y pequeños planes alejados de los focos.

Ella misma se ha definido en alguna ocasión como una «curiosa empedernida», una característica que también ha acompañado su trayectoria profesional. Ahora esa curiosidad se manifiesta de una manera diferente, a través de sus redes y de los proyectos que ha ido incorporando a su vida.

Una nueva etapa profesional

Aunque ya no ocupa un espacio fijo en la televisión como ocurría durante los años de 21 días, Samanta Villar no ha abandonado el periodismo. La catalana participa de manera eventual en tertulias radiofónicas y también desarrolla una faceta vinculada a las conferencias.

Se trata de una transformación progresiva de su carrera. La televisión dejó de ser el centro de su actividad, pero la comunicación continúa siendo una parte importante de su trabajo.

Además, su nueva situación le permite compaginar esas obligaciones profesionales con una vida personal más alejada de la exposición mediática. Una diferencia notable respecto a la etapa en la que sus experiencias formaban parte de programas que reunían a millones de espectadores.

¿Quién es su pareja?

En el terreno personal, Samanta Villar comparte su vida con Raül Calàbria, periodista catalán vinculado a la conocida Kings League de Gerard Piqué. La pareja mantiene una relación desde 2015 y ambos han optado durante estos años por proteger en buena medida su intimidad.

La periodista siempre ha sido especialmente cuidadosa a la hora de separar su faceta pública de su vida sentimental. Eso no ha impedido que, en alguna ocasión, haya hablado de determinados episodios de su relación.

De hecho, Samanta llegó a reconocer públicamente en un plató de televisión que había sido infiel a su pareja con un personaje famoso. La confesión sorprendió en su momento precisamente por la naturalidad con la que abordó un asunto que pertenece a su esfera más privada.

Más allá de aquella circunstancia, su relación con Raül Calàbria se ha mantenido a lo largo de los años y ambos han formado una familia.

Una vida tranquila y plena

Lejos de los reportajes extremos que durante años marcaron su carrera, la vida actual de Samanta Villar tiene un ritmo diferente. La periodista disfruta de los planes cotidianos y comparte parte de ellos con sus seguidores en redes sociales.

Las reuniones con amigas, las escapadas a la naturaleza y las actividades en familia ocupan ahora un espacio importante en sus publicaciones. Son escenas que muestran una faceta mucho más personal de una mujer que durante años acostumbró al público a verla enfrentarse a experiencias extraordinarias.

Como vemos, su desaparición de la televisión no ha sido el final de su trayectoria. Samanta Villar simplemente cambió el escenario. De aquellos reportajes en los que se sumergía durante semanas en mundos desconocidos ha pasado a una etapa en la que combina periodismo, comunicación, radio, conferencias y redes sociales.