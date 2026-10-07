Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Te mostramos cuáles son las gasolineras más baratas de Andalucía hoy miércoles
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Llegamos al miércoles y el precio de la gasolina vuelve a ser uno de esos gastos que conviene revisar antes de llenar el depósito. Y en una comunidad tan extensa como Andalucía, las diferencias pueden ser importantes dependiendo de la provincia, el municipio e incluso de la estación de servicio elegida, por lo que unos pocos céntimos por litro pueden terminar convirtiéndose en varios euros de ahorro. Por eso, repasamos cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 7 de octubre y dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía, tomando como referencia los últimos datos disponibles en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.839 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.839 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.879 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.745 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.749 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.749 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.759 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.669 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.679 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.697 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.839 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.889 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.909 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.809 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.811 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.819 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.819 €/l.
Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.649 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.650 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.664 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.664 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.679 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.688 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.689 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.889 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.889 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.789 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.799 €/l.
- Tamoil. Rincón de la Victoria. Carretera Nacional 340, km 970. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.569 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.599 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.869 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.689 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.742 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.789 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l.
Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.679 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.679 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.769 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.778 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina calle Guadix, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.779 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida Madrid, 169. Precio: 1.779 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.779 €/l.
Con estos resultados ya sabemos dónde repostar y a cómo está el precio de la gasolina en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas consultar en otro momento, o buscar otra ciudad, puedes entrar en el Geoportal y ver listados actualizados o también, la información la podemos ver en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Sevilla: