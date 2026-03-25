El truco de un mecánico para ahorrar 660 euros en combustible en plena subida de precios por la guerra de Irán

El combustible está a precio de oro por la subida protagonizada a raíz del conflicto en Oriente Medio y por ello hay que andar con máxima precaución para que el bolsillo no note en demasía la subida del gasoil y la gasolina. Un mecánico ha desvelado un truco para ahorrar en combustible, que permite generar un ahorro de hasta 660. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para ahorrar en combustible.

La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de los ayatolás han provocado un aumento indiscriminado en el precio del combustible. Desde que empezó el conflicto en Oriente Medio, el precio del diésel ha subido en torno a un 30% y el de la gasolina entre un 16% y un 20%. Todo ello con el barril de Brent superando el precio de 100 euros en unas cifras completamente desproporcionadas y que son víctimas del efecto cohete: los precios suben muy rápido, pero tardan en bajar.

Por ello, Sánchez, pensando en unas próximas elecciones, confirmó el pasado viernes una rebaja del IVA de la gasolina y otros combustibles del 21% al 10%. Esto fue incluido el pasado sábado en el Real Decreto-ley 7/2026 que entró en vigor el domingo y estará vigente de forma temporal hasta que se estabilicen los precios, cese la guerra o en Irán tomen la decisión de abrir el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial.

El truco para ahorrar combustible

Con estos precios exacerbados, los ciudadanos ya están haciendo ejercicios de ingeniería para que hacer unos kilómetros de más con el coche no se convierta en un suplicio a final de mes. Un estudio elaborado por la Fundación CEA y Continental ha desvelado que el truco para ahorrar combustible está en la selección de neumáticos que hagas y puede generar un ahorro de hasta 660 euros al mes. Todo ello debido a que un correcto funcionamiento del neumático evita un consumo innecesario.

«La elección de un neumático premium, frente a otras alternativas más baratas, no solo mejora la eficiencia y una periodicidad menor de cambio, lo que supone un ahorro a largo plazo, sino que también contribuye a una mayor seguridad», informan estos expertos en la materia en un informe que recoge Europa Press y que desvela el truco para ahorrar en combustible durante la guerra de Irán.

En este informe elaborado por la Fundación CEA y Continental también se deja claro que pasar de unos neumáticos de baja eficiencia, pertenecientes a la clase G, a unos neumáticos de clase A puede suponer un ahorro de hasta 440 litros de combustible durante la vida útil del neumático. Esto se explica en el funcionamiento de las ruedas, ya que las de una calidad superior necesitan menos energía para moverse. A peor calidad, será mayor el gasto y con unos neumáticos premium el ahorro será mayor a la larga. Lógicamente, la calidad se paga y en un principio tendrás que hacer una inversión mayor en neumáticos.

Así que debes saber, según los expertos en la materia, el truco para ahorrar en combustible durante el conflicto en Oriente Medio y los precios al alza está en los neumáticos (también es conveniente revisar la presión). En lo que respecta a la conducción, también será recomendable tener una velocidad uniforme, anticipar frenadas, arrancar suave o jugar con las marchas para hacerlas más largas y que el coche gaste menos combustible. Estos pequeños actos pueden suponer unos euros de más a final de mes.