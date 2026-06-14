Las playas y otros paraísos naturales de Canarias para observar mejor que nadie el eclipse solar del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un espectacular eclipse solar total visible desde la Península Ibérica, mientras que en Canarias el fenómeno alcanzará una ocultación cercana al 70%. Desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el eclipse tendrá una duración aproximada de dos horas, comenzando a las 18:58 y prolongándose hasta la puesta de Sol, prevista en torno a las 20:45. El punto máximo del eclipse parcial se alcanzará a las 19:53.

Sin embargo, en ese momento el Sol ya se habrá ocultado para los observadores situados en las vertientes orientales de La Palma y El Hierro, así como en la zona centro-oriental de Tenerife, por lo que el fenómeno no será visible en estas regiones.

¿Dónde ver el eclipse de Sol en Canarias?

«El 12 de agosto de 2026 regalará una postal atlántica memorable. Al atardecer, mientras el Sol desciende sobre el océano, la Luna ocultará más del 60% del disco solar. Desde las cumbres de Tenerife y La Palma, o desde las costas orientadas al oeste, se podrá observar una puesta de sol que será recordada, con el astro rey deformado hundiéndose en el mar, un desafío técnico y artístico irresistible para los fotógrafos de paisaje», detalla la web Trío de Eclipses.

Y añade: «El 2 de agosto de 2027 será el momento de mayor impacto en las islas. Debido a la cercanía de la franja de totalidad con el norte de África, Canarias experimentará un eclipse parcial. Las islas occidentales serán las más favorecidas, con una ocultación significativa que reducirá la luz ambiental, creando una atmósfera extraña y plateada sobre los paisajes volcánicos».

Parque Nacional del Teide

Situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el Parque Nacional del Teide unas condiciones excepcionales para disfrutar del eclipse solar. El Mirador de Chipeque, el Mirador de La Ruleta y las zonas próximas al Observatorio del Teide ofrecerán una visión privilegiada del fenómeno. Cabe señalar que éste es uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica por su elevada altitud, los horizontes despejados, las temperaturas agradables y los paisajes volcánicos.

La Palma

La Palma se ha consolidado como uno de los destinos astronómicos más destacados de Europa. Reconocida con la certificación Starlight, la isla alberga el prestigioso Observatorio del Roque de los Muchachos, considerado uno de los complejos astronómicos más importantes del hemisferio norte.

Situado a 2.396 metros de altitud, en el municipio de Garafía y junto al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Observatorio del Roque de los Muchachos alberga el mayor telescopio óptico e infrarrojo operativo del mundo junto a una amplia red de instrumentos especializados en observación nocturna, física solar, astrofísica de altas energías y sistemas robóticos.

«La Certificación Starlight permite, por primera vez, aunar ciencia y turismo. Para ello aprovecha la astronomía y la visión del firmamento como herramienta para una nueva forma de turismo sostenible. Este Sistema se basa en los principios recogidos en la «Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas» (Declaración de La Palma, 2007)», detalla la Fundación Starlight.

Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será visible como un eclipse parcial, alcanzando una magnitud de 0,75 y una ocultación cercana al 70% del disco solar.

El fenómeno comenzará alrededor de las 18:58 horas, alcanzará su punto máximo hacia las 19:54 y finalizará cerca de las 20:45. La puesta de Sol se producirá en torno a las 20:43, por lo que los últimos minutos del eclipse coincidirán con el ocaso. Debido a que el astro estará muy bajo sobre el horizonte durante todo el evento, será fundamental elegir un lugar con una vista despejada hacia el oeste para disfrutar plenamente del fenómeno.

Entre los mejores lugares para observar el eclipse desde la capital grancanaria destaca la Playa de Las Canteras, gracias a su amplia panorámica sobre el océano Atlántico y el horizonte occidental. También son buenas opciones el Mirador Pico de Bandama, por su privilegiada altitud y amplitud visual; el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, que ofrece espacios abiertos en un entorno natural; y algunos puntos elevados de Vegueta y Triana con buena orientación. Para quienes se encuentren en el sur de la isla, las Dunas de Maspalomas son una gran alternativa por sus horizontes amplios y despejados.

Observación segura

Las únicas gafas seguras para observar el Sol de forma directa son aquellas que cuentan con la certificación EN ISO 12312-2:2015, una norma diseñada específicamente para la observación solar. Esta certificación no debe confundirse con la ISO 12312-1, que corresponde a gafas de sol convencionales y no ofrece la protección necesaria. Para garantizar la seguridad visual, estas gafas deben reducir la intensidad de la luz visible en más de 30.000 veces, permitiendo el paso de menos del 0,0032 % de la luz solar. Asimismo, deben bloquear prácticamente toda la radiación ultravioleta e infrarroja perjudicial. En los países de la Unión Europea, es imprescindible que tengan el certificado CE.