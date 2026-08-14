La temperatura récord del mar balear activa la prealerta en las islas ante posibles DANAS e inundaciones

El Govern activará este sábado el plan Inunbal ante el inicio de la época de danas y tormentas «más virulentas, violentas y frecuentes» por el calentamiento del mar y el riesgo de inundaciones como las que se produjeron el año pasado en Eivissa.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que se han preparado distintos protocolos para que la ciudadanía sepa cómo actuar en diferentes ámbitos como comercios, centros escolares o campos de fútbol.

El plan se activará en fase de prealerta, lo que implica compartir información, analizar previsiones meteorológicas y revisar mecanismos de comunicación, de manera que, «si llega una situación adversa», la respuesta sea «rápida y coordinada».

Prohens ha destacado la importancia de «inculcar la cultura de la autoprotección» y de «ser conscientes del riesgo que tiene» vivir en Baleares. En este sentido, ha señalado que el mayor peligro del archipiélago son las inundaciones.

Según ha explicado, esto se debe a que el mar está «muy caliente», con una temperatura superior a los 30 grados, algo que «anticipa fenómenos más violentos».

Con la prealerta del plan de Inunbal, el Govern ha solicitado información a los principales investigadores e instituciones científicas de Baleares, como la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o el Consejo Asesor del Cambio Climático.

Prohens ha indicado que los expertos avisan que el calentamiento no solo afecta a la superficie, sino que se está produciendo cada vez a mayor profundidad, relacionado con olas de calor más intensas y prolongadas y con una aceleración de los efectos del cambio climático en el Mediterráneo.

Ante la llegada de la época de danas, tormentas y posibles inundaciones, Prohens ha añadido que «el riesgo cero no existe» y que el sistema ES-Alert está «perfectamente» implantado.

Limpieza de torrentes

Una de las actuaciones del Govern para evitar posibles inundaciones es el mantenimiento y la limpieza de torrentes. En concreto, el Govern ha actuado sobre 486 kilómetros de torrentes en las Islas.

Asimismo el Ejecutivo balear ha destinado una línea de 300.000 euros en ayudas a propietarios de fincas colindantes con torrentes para que puedan realizar la limpieza de sus tramos.

El ritmo de actuación también se ha incrementado este año. En concreto, mientras el año pasado a estas alturas se había actuado sobre 50 kilómetros, a finales del pasado mes de julio ya se había intervenido sobre 67 kilómetros.

Protocolos

Prohens ha indicado que se han desarrollado varios protocolos para la autoprotección de los ciudadanos. Uno de ellos, en centros educativos, que se comenzará a aplicar a partir del curso 2026-2027 y que define las actuaciones antes, durante y después de la emergencia.

También se pondrá en marcha ‘Educación X Emergencias’, que convertirá a Baleares en la primera comunidad autónoma en desarrollar este modelo formativo de manera coordinada entre el sistema educativo y Protección Civil.

En el ámbito comercial, se ha elaborado una guía práctica ante lluvias intensas, tormentas e inundaciones, con indicaciones en un «cartel práctico» sobre cómo actuar antes, durante y después de un episodio adverso para proteger a las personas, los establecimientos y las instalaciones.

Por otro lado, Emergencias y la Federación Balear de Fútbol han desarrollado un protocolo de actuación en estadios ante alertas de protección civil. Prohens ha informado que este protocolo se prevé ampliar a otras modalidades deportivas que se practiquen al aire libre.

Finalmente, el Govern ha iniciado una nueva campaña institucional de concienciación y autoprotección bajo el lema ‘La mejor protección empieza antes de la tormenta’, que utiliza ilustraciones e infografías con un lenguaje sencillo y accesible para recordar a la ciudadanía qué medidas puede adoptar antes de que llegue un episodio meteorológico adverso.

«No podemos evitar que se produzcan estos fenómenos, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para ofrecer la máxima protección y seguridad a los ciudadanos y minimizar sus efectos», ha apuntado Prohens.