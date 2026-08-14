Los turismofóbicos se aficionan al vandalismo: ataque a la Consejería balear de Turismo

La sede de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte en Palma ha amanecido este viernes con una pintada en la que se puede leer el mensaje «El turisme mata» y que ya ha sido retirada por los servicios de limpieza.

Se trata de la segunda vez que aparecen pintadas en la fachada de la Conselleria, después que en julio de 2025 Arran Mallorca escribiera «Culpables de la nostra misèria». Antes de las 12.00 horas, la pintada ha sido eliminada.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha mostrado su rechazo y condena en un mensaje en redes sociales, en el que ha defendido que «lo que mata es convertir un debate complejo en una consigna fácil».

«En Baleares sabemos mejor que nadie qué significa el turismo: oportunidades, trabajo, prosperidad y también retos que tenemos que afrontar con valentía. Sin negar los problemas, pero tampoco señalando como a enemigo aquello que forma parte de la vida y del futuro de miles de familia», ha dicho.

Hace poco más de un año, ya aparecieron pintadas vandálicas de los independentistas de Arran en la fachada protegida de la Conselleria de Turismo en el centro histórico y monumental de Palma que el Ejecutivo de Marga Prohens condenó enérgicamente recordando que «el respeto y la convivencia son fundamentales para defender la sociedad y la economía» y ha anunciado que interpondrá denuncia «de manera inmediata» ante las autoridades policiales «para que estos hechos no queden impunes».

Ya enb aquella primera ocasión, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes informó que el Govern condena de manera enérgica las pintadas aparecidas en la fachada de la Conselleria este sábado a primera hora. Pues, según ha considerado, se trata de «un ataque frontal y absolutamente intolerable contra el turismo», que es la principal industria de estas islas, ha recordado, y que, «desde hace demasiado tiempo, sufre un acoso injusto y continuado».