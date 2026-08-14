La reflexión de Stephen Hawking que te hace replantearte la vida: «Cuando las expectativas de uno se reducen a 0, uno aprecia realmente todo lo que tiene»

En plena flor de la vida, a los 21 años, un joven Stephen Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una afección progresiva. A pesar de este terrible revés y la pronosticación de dos años de vida por parte de los médicos, Hawking siguió con su vida durante más de cinco décadas, convirtiéndose en una de las personas más célebres del planeta.

El físico teórico, cosmólogo y divulgador de origen británico revolucionó el campo de la física contemporánea con sus teorías del espacio-tiempo y los agujeros negros mientras padecía la degeneración física provocada por la ELA.

Donde no pudo llegar la enfermedad fue a su mente, catalogada como una de las más prodigiosas de nuestra era. Aunque a los 43 años, verbalmente no pudo comunicarse, sí pudo hacerlo a través de un sistema de comunicación y asistencia altamente personalizado integrado en su silla de ruedas. A pesar de su enfermedad, fue también capaz de trasladar mensaje de superación, sirviendo como ejemplo él mismo.

La lección de Stephen Hawking

La filosofía de superación de Hawking ha servido de inspiración para muchas personas que, incluso no teniendo ninguna enfermedad que les impida trabajar en sus sueños, se dan por vencidas antes de tiempo. A menudo medimos la felicidad en función de lo que debería pasar. Al eliminar la presión de las expectativas, dejamos de vivir con ansiedad por un futuro idealizado que casi nunca sucede.

Hawking explicó en entrevistas posteriores que vivía sabiendo que cada día que vivía era un regalo, ya que los médicos le desahuciaron. Esto le hacía percibir la rutina como una oportunidad constante de asombro. A pesar de no poder moverse, en lugar de resignarse y mantener una actitud negativa, decidió viajar con su mente a través del cosmos.

Los expertos en psicología han estudiado la filosofía del físico británico y la de la media de las personas. Concluyeron que las personas se acostumbran rápido a lo bueno y siempre exigen más. Reducir las expectativas a cero rompe el ciclo infinito, permitiendo valorar lo que ya tenemos y ser felices.