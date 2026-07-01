La reflexión de Stephen Hawking sobre el destino: «Me he dado cuenta de que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino miran antes de cruzar la calle»

Una de las personas más autorizadas y más escuchadas de las últimas décadas ha sido el famoso físico teórico y cosmólogo británico, Stephen Hawking. Es considerado una de las mentes más brillantes de nuestra historia y el científico más famoso desde Albert Einstein.

Aparte de sus aportes a la ciencia y su divulgación científica reconocida mundialmente, parte de su fama se dio por su superación después de que a los 21 años fuera diagnosticado con ELA. Esta enfermedad no le impidió seguir con sus divulgaciones, a pesar de que le dieron los médicos pocos años de vida.

Su condición lo dejó paralizado y sin voz, por lo que se comunicaba mediante un sintetizador de voz controlado por ordenador. Su personalidad y percepción de la vida nos dejaron reflexiones como la que recordamos hoy.

Significado de la reflexión

«Me he dado cuenta de que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, igual miran antes de cruzar la calle», esta cita es una crítica aguda y pragmática del determinismo. Es decir, es una reflexión inteligente basada en la realidad contra la idea de que exista un destino.

A través de un ejemplo cotidiano muy simple, Hawking desmonta la creencia de que las personas estamos atadas a un supuesto destino. Resalta la clara contradicción entre creer en teorías sobre el destino y la necesidad real de tomar decisiones para sobrevivir.

El mensaje central de la cita

Las claves de esta cita pasan por tres puntos: