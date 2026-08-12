Los 7 principios de Einstein para una vida mejor: haz lo que amas, piensa por ti mismo y dedica tiempo a lo que importa

Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Además de revolucionar la ciencia, en su vida y obra también dejó grandes reflexiones para ayudar a las personas a tener una vida mejor. El científico más importante del siglo XX predicó con el ejemplo, viviendo de forma tranquila y modesta para alcanzar la felicidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los principios de Albert Einstein.

«Una vida tranquila y modesta trae más felicidad que la persecución del éxito constante». Esta es una de las frases de Albert Einstein que resume la filosofía de vida del Premio Nobel de Física en 1921, que, además de ser uno de los científicos más importantes de la historia, dejó un sinfín de reflexiones en forma de legado para las personas que quieran alcanzar la felicidad siguiendo una vida sencilla, con menos ruido y más coherencia personal.

Albert Einstein murió en el año 1955 en Nueva Jersey debido a una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal y para esa fecha ya había sido el padre de los avances más importantes de la historia de la ciencia, que son los siguientes:

Efecto fotoeléctrico

Teoría de la relatividad especial

Teoría de la relatividad general

Equivalencia entre masa y energía: E=MC²

Teoría de campo unificado

Estudio de las ondas gravitacionales

Movimiento del universo

Teoría cuántica

Movimiento browniano

Los principios de Einstein para tener una vida mejor

«Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad». Esta es otra de las grandes frases de Albert Einstein, que, además de ser uno de los científicos más importantes del pasado siglo, también fue un filósofo de la época que siguió una vida austera y predicó con el ejemplo. Por ello, a lo largo de su vida y obra dejó siete principios para tener una vida mejor y poder alcanzar la felicidad, que son los siguientes:

Pon energía en lo que realmente importa. Cultiva lo que apasiona y pon empeño en lo que amas. No temas a los grandes retos. Piensa por ti mismo. Mantén la curiosidad. Busca la paz interior. Ten un propósito en la vida.

Las mejores frases de Einstein

Estas son algunas de las grandes frases de Albert Einstein sobre la vida: