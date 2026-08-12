La serie de Harry Potter encuentra a su nuevo Gilderoy Lockhart: Nicholas Hoult dará vida al vanidoso profesor de Hogwarts

Parecía que el casting de la nueva serie de Harry Potter no podía ofrecernos más sorpresas. Después de la selección de Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Hermione y Ron y con la polémica decisión de elegir a Paapa Essiedu como Severus Snape, ahora los fans del mago reciben un fichaje estrella para uno de los personajes más canallescos de la saga de libros escritos por J.K. Rowling: Nicholas Hoult dará vida a Gilderoy Lockhart, el petimetre profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras de Hogwarts.

El rol apareció por primera vez en Harry Potter y la Cámara secreta, el segundo libro de la franquicia. Por eso y, teniendo en cuenta que cada temporada de la ficción adaptará una de las novelas, no veremos a Hoult hasta la siguiente temporada, una vez concluya el estreno mundial de La piedra filosofal en HBO Max. En las películas, Kenneth Branagh fue el encargado de ponerse en la piel de Lockhart a través de una aplaudida actuación que despertaba, a partes iguales, esa sensación de comicidad y odio intrínseca a la figura creada por Rowling.

La segunda temporada de la serie de Harry Potter recibió la luz verde de Warner Bros. el pasado mes de mayo y su rodaje comenzará en el mes de octubre, antes de la presentación oficial del reboot, programado para llegar a la plataforma el próximo 25 de diciembre.

Nicholas Hoult, un actor que se está especializando en papeles antagonistas

Lo conocimos siendo un infante y compartiendo pantalla con Hugh Grant en Un niño grande (2002), para después dar su gran salto interpretativo en la valorada serie Skins (2007). Hoult fue encadenando papeles autorales como su participación en la ópera prima de Tom Ford, Un hombre soltero (2009) y siendo el Bestia del reinicio de los X-Men.

Sin embargo, de aquí para un tiempo, Hoult ha ido seleccionando antagonistas en su filmografía más reciente. Desde Aquellos que desean mi muerte (2021) a su rol supremacista en The Order. Sin dejar de lado, por supuesto, su perfil como nuevo Lex Luthor en Superman (2025) y en su secuela venidera, Man of Tomorrow, que llegará a los cines en 2027. Por el camino protagonizará Cry to Heaven, su reencuentro con Ford. Pero, conociendo la psicología del pretencioso y mentiroso mago, Lockhart parece un personaje construido a la viva imagen y semejanza del momento villanesco por el que atraviesa la carrera del actor nacido en Wokingham. Deadline fue la primera en informar de la noticia.

El resto del reparto adulto de la serie

Creada para la pequeña pantalla por la showrunner Francesca Gardiner (Succession, La materia oscura) y el productor ejecutivo y director Mark Mylod (El menú), la serie de Harry Potter completa su casting adulto con la presencia de John Lithgow como Albus Dumbledore, Essiedu como Snape, Janet McTeer como la profesora McGonagall, Nick Frost como Hagrid, Paul Whitehouse como Argus Filch y Luke Thallon como el profesor Quirrell, entre otros.

Todavía se desconoce quién dará vida al villano principal, Lord Voldemort. Por el momento, los principales rumores apuntan a perfiles como el de Paul Bettany y el del ganador del Oscar, Cillian Murphy.