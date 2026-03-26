El tráiler de la serie de ‘Harry Potter’ reaviva la polémica y el rodaje se blinda por amenazas de muerte

El lanzamiento del primer tráiler de la serie de Harry Potter de HBO ha reavivado la polémica entre los fans de la saga, hasta el punto de que el actor que interpretará a Severus Snape, Paapa Essiedu, ha recibido amenazas de muerte por las que se han reforzado las medidas de seguridad en el rodaje.

Meses atrás, cuando se dieron a conocer los nombres del reparto, los seguidores de Harry Potter pusieron el grito en el cielo al saber que el profesor de pociones al que interpretó el fallecido Alan Rickman sería, en la serie de HBO, el actor negro conocido por Podría destruirte, por la que lo nominaron a los Emmy. Con el lanzamiento del teaser, quienes criticaban la elección por su color coinciden ahora en un mismo bando con quienes lo hacen por querer fidelidad a las novelas de J.K. Rowling.

Mientras que con la gran mayoría de personajes la autora no entró en detalles a la hora de describir su color de piel en los libros, J.K. Rowling sí definió con claridad este aspecto en el caso de Snape: de piel «cetrina». A pesar de que las adaptaciones permiten tomarse esas licencias, lo cierto es que desde el primer momento se habló de que la serie ofrecería una historia más fiel a las novelas, con una exploración en profundidad del mundo mágico de Hogwarts.

Ahora, con la polémica reavivada, el hate contra Paapa Essiedu se ha agravado, hasta el punto de que el actor que dará vida a Snape ha denunciado haber recibido una oleada de amenazas de muerte, entre incontables insultos racistas, por aceptar el papel. De hecho, se han tenido que reforzar las medidas de seguridad en el plató donde se está rodando la serie, cuyo estreno está previsto para la próxima Navidad.

Las amenazas que ha recibido el intérprete dicen «renuncia o te mataré», según ha revelado el propio actor. «La realidad es que si miro Instagram, veo a alguien diciendo ‘voy a ir a tu casa y te voy a matar’. Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo», ha contado a The Times.

«En cualquier tipo de serie basada en una gran franquicia hay fans apasionados, gente con muchas opiniones, y puede llegar a ser aterrador en algunos momentos», ha explicado por su parte en Variety Casey Bloys, CEO de HBO: «Tenemos un equipo de seguridad muy competente. Era algo que sabíamos que podría pasar e intentamos ser lo más cuidadosos posible».

J.K. Rowling participará como productora ejecutiva en la serie, que constará de siete temporadas, una por novela de Harry Potter.