Hoy en Netflix: la película de Matt Damon y Ben Affleck que mezcla corrupción, lealtad y dinero sucio

Se estrenó hace casi medio año, pero sigue siendo una de las opciones fílmicas más atractivas de la «gran N roja». La major californiana lleva un 2026 repleto de novedades que, de alguna forma u otra, han superado las expectativas a nivel de audiencia. Una de ellas es, por supuesto, el ambicioso thriller criminal con el que la plataforma de streaming reunió de nuevo a Ben Affleck y Matt Damon. Sí, nos referimos al drama policial de Netflix que logró más de 100 millones de visualizaciones en sus primeras semanas: El botín.

Los tándems creativos casi siempre son un reclamo sugerente para cualquier cinéfilo. Tim Burton y Johnny Depp, Martin Scorsese y DiCaprio, Tom Hanks y Spielberg… si se juntan ciertos apellidos, los proyectos suelen cobrar un significado exponencial en la meca del celuloide. Con Affleck y Damon pasa un poco lo mismo. Ambos debutaron casi a la vez en Private School (1992) y crecieron profesionalmente cohabitando las comedias románticas irreverentes de Kevin Smith. Las dos talentosas estrellas alcanzaron pronto la fama, gracias a una estatuilla dorada que no les llegó por sus interpretaciones, sino por el campo del libreto. Affleck y Damon se llevaron el Oscar al mejor guion original por El indomable Will Hunting en 1998.

Tras años de varios vaivenes liderando con personalidad sus propias carreras, Ridley Scott los volvió a reunir en El último duelo (2021) y dos años después, Damon se pondría a las órdenes de su amigo en AIR (2023). Ahora, Netflix los vuelve a reunir para El botín. Cinta en la que también producen bajo su sello, Artist Equity, con la que los actores buscan replantear el modelo de Hollywood garantizando un mayor porcentaje de los beneficios comerciales para el resto del talento técnico y artístico de los proyectos.

Netflix tiene la mejor opción para los amantes del thriller: ‘El botín’

El punto de partida argumental que Netflix comparte de El botín es el siguiente: «Cuando un grupo de agentes de narcóticos descubren millones de dólares en un antiguo zulo de un cártel de Miami, la desconfianza y la lealtad se pondrán a prueba cada segundo dentro del grupo. Sobre todo cuando las amenazas de los criminales crecen por recuperar su alijo. ¿Podrán sobrevivir a una sangrienta noche cargada de tensión y tiroteos?».

Esta premisa de asedio claustrofóbico hará las delicias de todos aquellos a los que les haya gustado títulos como Asalto a la comisaría del distrito 13 (1976). Además, al reconocimiento popular de Affleck y Damon se suma todo un elenco de rostros conocidos. Desde Steven Yeun (Minari) a Sasha Calle (Flash), pasando por Catalina Sandino (Ballerina), hasta Kyle Chandler (Lanterns) y la nominada al Oscar por Una batalla tras otra, Teyana Taylor.

Billetes bañados en sangre y paranoia

Sin ser una joya del género, El botín es una de las opciones clave de entretenimiento en Netflix si se busca un contenido que rehuya de las historias genéricas que suele plantear el terminal en su abanico de contenidos.

Con la química de Affleck y Damon por bandera, la paranoia y el engaño de sus personajes crece por momentos, dejándonos vivir una trama adictiva y de factura visual impecable.