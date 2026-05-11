Agentes de Policía demandan a Ben Affleck y Matt Damon por su última película en Netflix

El botín, la última película de Ben Affleck y Matt Damon distribuida por Netflix, no sólo ha dado alegrías a los actores de Hollywood. Algunos agentes de la Policía de Miami han demandado a los actores por el retrato que hacen en el largometraje de los profesionales del cuerpo.

Matt Damon y Ben Affleck interpretan en El botín al teniente Dane Dumars y el sargento JD Byrne, respectivamente. Los agentes y su equipo descubren durante una operación policial contra un cártel 20 millones de dólares en efectivo. La magnitud de la incautación despierta tensiones entre los policías, y la corrupción del Departamento de Miami-Dade queda más expuesta que nunca.

Aunque El botín no hace alusión a ninguna identidad real, las referencias a Jason Smith y Jonathan Santana podrían parecer obvias. Los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade inspiraron la película con los hechos acontecidos en 2016, cuando confiscaron más de 21 millones de dólares. Por ello, han tomado la iniciativa de demandar a Ben Affleck y Matt Damon.

Los actores no sólo encabezan el reparto de El botín, sino que producen la cinta a través de Artists Equity, compañía que fundaron en 2022 para cambiar el modelo de participación en los beneficios y compartirlos con el equipo técnico y artístico.

Jason Smith y Jonathan Santana acusan a la compañía de difamación y subrayan en su demanda que, aunque no se les alude directamente, los personajes de los protagonistas se vinculan a su identidad. La película, argumentan, ha causado «un daño sustancial a su reputación personal y profesional», dado que los espectadores «están asociando al Departamento de Policía de Miami-Dade y a los demandantes con la representación corrupta de El botín», donde se «insinúa mala conducta, falta de criterio y comportamiento poco ético en relación con una operación policial real».

Los agentes de la Policía de Miami piden una indemnización por daños y perjuicios, además del pago de las costas, y añaden que los responsables del largometraje han «infligido intencionadamente angustia emocional».

Ben Affleck y Matt Damon se conocen desde niños, han coincidido en numerosos proyectos desde el inicio de sus carreras y representan una de las amistades más sólidas de Hollywood. Su película más icónica es El indomable Will Hunting. Con El botín marcaron cifras récord de audiencia en Netflix: 41 millones de visualizaciones en sólo tres días, 100 millones de visualizaciones en poco más de tres semanas y lideró la lista de los contenidos más vistos en 80 países.