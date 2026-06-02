Ester Expósito reaparece con un subliminal mensaje tras confirmarse su relación con Mbappé: «El amor es la respuesta»

Ester Expósito ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas de la actualidad social. La actriz ha hecho su aparición más esperada ante los micrófonos de COOL y ha respondido a algunas de las noticias más comentadas sobre su vida personal. ¿En qué punto está su relación con Kylian Mbappé? ¿Cómo le han sentado las críticas por ser una de las celebrities que ha estado en la casita de Bad Bunny en sus conciertos en Madrid?

Mientras el interés mediático por su vida sentimental sigue creciendo, en COOL nos hemos fijado en el mensaje que ha lucido en su vestido blanco de inspiración artesanal que ha llevado en su reaparición más esperada. Entre corazones dibujados a mano y diferentes inscripciones, destacaba una frase situada en el centro del diseño: Love is the answer («El amor es la respuesta»).

La declaración de intenciones de Ester Expósito

Una declaración llamativa en un momento en el que las especulaciones sobre su cercanía con el jugador del Real Madrid continúan ocupando titulares. Ester, sin embargo, ha optado por mantener el mismo perfil discreto que ha llevado hasta ahora y ha esquivado cualquier referencia directa a Mbappé —aunque no ha podido ocultar la sonrisa cuando le han preguntado por el futbolista—.

Durante su paso por el evento, la actriz ha hablado de su relación con las Pitiusas, una isla que conoce desde niña. «Ibiza siempre es bien», ha asegurado, explicando que las primeras veces que visitó la isla fue junto a sus padres y que ahora acumula «mil recuerdos» con sus amigos.

Preguntada por su plan perfecto en la isla, lo ha tenido claro: «Una buena cena, un paseo en barco por las calas y bucear». Sin embargo, también ha reconocido que la presión mediática influye en sus visitas. «De hecho, por eso no vengo tanto a Ibiza. Me encanta Ibiza, pero es verdad que estamos un poquito expuestos aquí», ha confesado al ser preguntada por la presencia constante de paparazzis durante la temporada estival.

La polémica del concierto de Bad Bunny

La actriz también ha sido preguntada por su reciente presencia en uno de los exclusivos encuentros organizados alrededor de Bad Bunny, donde fue captada disfrutando del ambiente y bailando. Lejos de entrar en detalles sobre quiénes asistieron o cómo funcionan estas reuniones privadas, Ester quiso poner el foco en otro aspecto.

«No creo que el problema sea un baile de dos segundos», ha respondido. «Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y en las personas que utilizan las redes para hacer daño». Una reflexión contundente con la que dejó claro su malestar ante determinadas críticas y comentarios que se generan en torno a las mujeres expuestas públicamente.

Precisamente por eso, el mensaje estampado en su vestido adquiere una lectura especialmente sugerente. ¿Se trata simplemente de una de las frases incluidas en la propuesta creativa de Desigual? ¿O es una forma sutil de responder al ruido que rodea su vida privada?

Lo cierto es que Ester no ha dado más pistas. Pero mientras guarda silencio sobre Mbappé y sigue esquivando cualquier pregunta relacionada con su situación sentimental, su look parecía lanzar una idea tan simple como efectiva: «Love is the answer». Y, por ahora, esa es la única respuesta que la actriz parece estar dispuesta a dar.