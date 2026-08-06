La historia real detrás de ‘Primetime’: la enésima transformación camaleónica de Robert Pattinson

Cuando pasen los años y podamos verlo con perspectiva, el 2026 actoral de Robert Pattinson se estudiará en todas las escuelas de interpretación. Desde su salida de las sagas de Harry Potter y Crepúsculo, el intérprete británico no ha parado de tomar decisiones arriesgadas, poniendo el foco en cineastas autorales que supiesen explotar todo su potencial. Pero incluso bajo la exigencia de su propia sombra, los recientes trabajos del actor han vuelto a erigirlo como una referencia generacional para la profesión. Pattinson es un camaleón de la escena y en el último tráiler de Primetime vuelve a demostrarnos por qué es la opción perfecta para poner voz y rostro a la controvertida historia real detrás de Chris Hansen.

Primetime supone el debut en la ficción de Lance Oppenheim. El director ha destacado en la escena por ser responsable de documentales como Una clase en el cielo (2020) o Spermworld (2024). Ahora, el salto de formato no le va a impedir retratar con cierta similitud los entresijos detrás de la creación de ‘To Catch a Predator’, un programa que terminaría propiciando la figura de los vigilantes de internet y que incluso llegaría a modificar algunas leyes estatales de los Estados Unidos. No obstante, ¿quién fue realmente este respetado periodista que terminó convertido en un icono de la cultura pop televisiva?

Chris Hansen: el protagonista real de ‘Primetime’

Antes de volverse mundialmente conocido por el mencionado programa, Hansen fue un respetado reportero de investigación en la NBC News, cubriendo atentados terroristas y masacres escolares que le granjearon varios premios prestigiosos del mundo del periodismo, como el Edward R. Murrow.

Sin embargo, en 2024, el comunicador tuvo la idea de investigar el submundo de las salas de chat y a los pederastas digitales, empleando un tono frío y calmado ejemplificado a la perfección en su célebre frase «¿Por qué no toma asiento allí?».

El adelanto promocional de Primetime muestra ese ascenso meteórico y el don teatral de un Hansen adicto a la adrenalina de atrapar a los depredadores sexuales. Todo ello con el talento de un Pattinson que, a diferencia de otras estrellas como Johnny Depp o Christian Bale, no necesita de grandes prótesis que oculten su rostro.

‘To Catch a Predator’ fue un fenómeno que trascendió a los ratings de audiencia. El controvertido show llevó a la creación de leyes, tipificando, por ejemplo, como delito grave el uso de internet para intentar seducir a un menor. Eso sí, los métodos de Hansen y su ambición por convertir todo ese circuito criminal en un espectáculo llevaron a que muchos juicios fuesen desestimados por entrapment, la incitación activa a modo de trampa con la que civiles y periodistas habían cruzado ciertas líneas de la seguridad jurídica.

En total, se estima que las operaciones encubiertas de Hansen lograron atrapar a 300 depredadores, con 120 condenas firmes de prisión según los datos del Departamento de Justicia que atestigua la NBC.

Finalmente, el programa fue cancelado por una acumulación de demandas millonarias y por el suicidio en directo de una de sus cazas con cebo, la del fiscal del distrito Bill Conradt.

El protagonista real fue excluido por completo de la producción, pues el filme de A24 busca ser una crítica y no un homenaje al periodista. Actualmente, el periodista continúa cazando depredadores en internet de forma independiente a través de su propio canal y de la plataforma de streaming, TruBlu. Un medio digital financiado íntegramente por los suscriptores.

Las cuatro caras de Robert Pattinson en 2026

Además de su gélida transformación en Hansen, los cambios de registro de Robert Pattinson en 2026 han sido memorables. Primero le vimos como el dubitativo e inseguro prometido de Zendaya en El drama. Hace poco, quiso reinar en Ítaca como Antínoo en La Odisea y a finales de año será el antagonista de Timothée Chalamet en Dune: Parte tres. Todo esto a la espera de volver a enfundarse el traje del justiciero de Gotham en The Batman: Parte II.

Ante tal despliegue de roles, la pregunta parece evidente: ¿cuándo piensa la Academia otorgarle su primera nominación al Oscar?

Primetime llegará a los cines norteamericanos el próximo 25 de septiembre. De momento, en España todavía no tiene una fecha de estreno oficial.