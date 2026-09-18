Julio Iglesias Jr se sincera con Pablo Motos: «He estado dos vesces en la cárcel»

La semana se ha cerrado en El Hormiguero con la visita de Julio Iglesias Jr., que llega a España para presentar la amplia gira que llevará a cabo por todo el país con el espectáculo Julio Iglesias Experience World Tour. En él, el cantante interpreta los grandes clásicos de su padre en un show cargado de energía, elegancia y emoción. En su charla, además, ha hablado de su vida actual y le ha confiado a Pablo Motos sus problemas con la justicia.

El artista, que vive en Miami, ha presentado en el programa de Antena 3 que su espectáculo comenzará la gira el 10 de octubre en Alicante y que le ha obligado a condensar un catálogo de más de 500 canciones de su padre en dos horas de concierto. Sobre esto, el invitado ha dicho: «Son parte de mi vida, estoy feliz de poder hacerlo y empezar la gira aquí en España. Para mí es un regalo poder cantar estas canciones que llevo en la sangre».

El hijo de Julio Iglesias ha relatado uno de los conciertos privados más locos que ha realizado en su vida y que le llevó hasta Rusia para cantar cinco canciones en el cumpleaños de la hija de Putin: «La última era Crazy y me dice el padre de la niña: ¿Puedes cantarla una vez más? Terminé cantándola 15 veces».

Tamara Falcó, hermana de Julio Iglesias Jr, se ha unido a la charla para desempolvar algunas de las vivencias que han compartido de pequeños, manifestando que para ella su hermano es el mejor del mundo.

Julio, además de reconocer varias trastadas que ha hecho, sobfre todo cuando era pequeño, ha reconocido entre risas que ha pisado el calabozo en dos ocasiones: «He estado en la cárcel dos veces. Una vez por exceso de velocidad y otra vez en el aeropuerto de México porque me deportaron, esto fue hace un año».