El pueblo medieval de Galicia donde creció Martiño Rivas y que merece una escapada

En plena Costa da Morte, entre bosques, ríos y pequeñas aldeas, se encuentra Vimianzo, una localidad coruñesa que guarda una historia mucho más extensa de lo que podría parecer a primera vista. Además de ser uno de los municipios con mayor patrimonio de la comarca de Terra de Soneira, fue el lugar donde el actor Martiño Rivas pasó buena parte de su infancia y adolescencia. Allí vivió durante cerca de nueve años, una etapa que él mismo ha señalado como determinante en su formación. Hoy, quienes se acercan hasta Vimianzo encuentran un destino en el que un castillo medieval, antiguos molinos, dólmenes y paisajes de la Galicia rural conviven en apenas unos kilómetros.

Vimianzo, el pueblo que marcó la infancia de Martiño Rivas

Martiño Rivas nació en A Coruña y es hijo del escritor Manuel Rivas, pero fueron los años que pasó en Vimianzo los que dejaron una huella especialmente importante en su infancia. El actor llegó a la localidad debido a los distintos destinos profesionales de su madre, profesora de instituto, y permaneció allí alrededor de nueve años.

El propio Rivas ha hablado en alguna ocasión de su vínculo con este municipio de la Costa da Morte, al que considera el lugar en el que se formó como persona.

Bosques, ríos y paisajes rurales formaron parte de aquella etapa, antes de que llegara la popularidad gracias a series como El Internado o Las chicas del cable.

Un castillo medieval con un pasado de revueltas

El gran protagonista de Vimianzo es su castillo, también conocido como Torres de Martelo. La fortaleza comenzó a construirse en la Edad Media y fue transformándose a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. Todavía conserva elementos como sus murallas, el foso, el puente de entrada, el patio de armas y sus cuatro torres, que permiten hacerse una idea de la importancia que llegó a tener.

Pero más allá de su arquitectura, el castillo es especialmente conocido por su relación con las revueltas irmandiñas. En 1467, los campesinos gallegos se levantaron contra el poder feudal y atacaron numerosas fortalezas, entre ellas la de Vimianzo. La fortificación fue derribada durante la revuelta y, después de que esta fuera reprimida, los propios campesinos fueron obligados a reconstruirla.

Esta parte de la historia continúa muy presente en la localidad gracias al Asalto ao Castelo, una celebración que cada verano recrea aquellos acontecimientos y convierte durante unos días las calles y la fortaleza en un escenario medieval.

Dólmenes, mámoas y patrimonio megalítico

Aunque el castillo sea la imagen más reconocible de Vimianzo, la historia del municipio se remonta mucho más atrás. El territorio conserva numerosos vestigios de época megalítica, entre ellos dólmenes y mámoas repartidos por diferentes parroquias.

Entre los ejemplos más destacados se encuentran Pedra da Arca y la Casota de Berdoias, construcciones que forman parte del patrimonio arqueológico de la zona y permiten descubrir otra de las caras de esta localidad gallega.

Los molinos de Mosquetín y la Galicia del agua

Otro de los lugares que merece una visita son los Batáns e Muíños do Mosquetín, un conjunto tradicional situado en un entorno natural y relacionado con el aprovechamiento de la fuerza del agua.

El espacio reúne siete molinos harineros y tres batanes, utilizados históricamente para diferentes labores vinculadas al trabajo de los cereales y de los tejidos. Es uno de esos rincones que permiten comprender cómo funcionaba la vida cotidiana en la Galicia rural antes de la llegada de los sistemas industriales modernos.

Una parada en la Costa da Morte

Vimianzo se encuentra en la comarca de Terra de Soneira, en el interior de la Costa da Morte, una ubicación que permite combinar la visita cultural con otros de los grandes atractivos naturales de esta zona de A Coruña.

Entre los paisajes próximos destacan los Penedos de Pasarela e Traba, un conjunto de formaciones rocosas especialmente singular, además de diferentes rutas y caminos que atraviesan el entorno rural.