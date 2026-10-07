Marina San José, hija de Ana Belén y Víctor Manuel: «Me daba cuenta de que mis padres eran distintos cuando íbamos por la calle»

Durante años, Marina San José creció rodeada de música, teatro e intelectuales sin que aquella realidad le resultara especialmente llamativa. Hija de Ana Belén y Víctor Manuel, vivió desde pequeña en un entorno marcado por la actividad artística de sus padres, aunque su infancia transcurrió lejos de la exposición pública.

Sus progenitores hicieron todo lo posible para mantener la vida de sus hijos al margen de los medios de comunicación. Una decisión que marcó su infancia y que permitió que Marina y su hermano David crecieran con una privacidad poco habitual para los hijos de dos figuras tan conocidas.

Con el paso de los años, aquella niña que soñaba con convertirse en veterinaria terminó siguiendo otro camino y acabó dedicándose a la interpretación.

Una infancia rodeada de artistas

Tal como ha contado Marina San José en diferentes entrevistas, durante su infancia era habitual que por su casa pasaran cantantes, escritores y artistas. Sin embargo, aquella presencia constante de personas vinculadas al mundo de la cultura no le parecía extraña.

«Para mí eran mis padres, punto. Sólo me daba cuenta de que eran distintos cuando íbamos por la calle y todo el mundo los saludaba», explicó hace años. Según dijo, ellos hacían una vida normal y eso le ayudó mucho a no sentirse una extraña.

Su día a día era prácticamente igual que el del resto de niños. Iba al colegio y cumplía con sus obligaciones escolares, pero las vacaciones podían tener un escenario diferente. Cuando sus padres salían de gira, Marina y su hermano David los acompañaban.

Los viajes estaban relacionados con los conciertos y las obras de teatro en las que participaba su madre. De este modo, los escenarios y los desplazamientos profesionales formaron parte de su vida desde muy pronto, aunque sin que eso significara que estuviera permanentemente delante de las cámaras.

Marina San José tuvo una infancia discreta

La ausencia de Marina en las revistas y programas de televisión durante su infancia no fue casual. Sus padres tuvieron que lidiar con el interés de los fotógrafos y con una atención mediática que también alcanzaba a su vida familiar.

Según ha explicado Marina, hubo momentos en los que los paparazzi llegaron a instalarse en las inmediaciones de su vivienda para intentar conseguir imágenes de los niños. También recibieron ofertas para obtener para posar todos juntos en familia, aunque ellos tenían sus propios planes.

Cuando nació Marina, Ana Belén optó por facilitar algunas imágenes de la pequeña realizadas por el fotógrafo Javier Vallhonrat. La estrategia permitió evitar, en buena medida, que las primeras fotografías de la niña fueran obtenidas por otros medios.

A partir de ahí, el objetivo fue preservar su intimidad. El hecho de que sus padres no utilizaran a sus hijos para alimentar su presencia pública contribuyó a que, con el tiempo, Marina y David quedaran alejados del ruido mediático.

Su sueño era ser veterinaria

La infancia de Marina transcurrió principalmente en Madrid, aunque también pasó temporadas en Menorca, donde la familia tiene una casa conocida como La Solana. De niña tenía una especial relación con los animales y llegó a imaginarse ejerciendo una profesión muy diferente a la que finalmente escogió.

Durante una entrevista en El Faro, explicó que soñaba con ser veterinaria. Sin embargo, se dio cuenta de que no era una profesión tan amable como ella pensaba y decidió cambiar de planes. Poco a poco se fue acercando a la interpretación y afortunadamente en su casa encontró el apoyo que necesitaba para seguir caminando en esa dirección.

Un momento muy importante

En el verano de 2005, Marina participó en la gira de sus padres bajo el nombre artístico de Xana, formando parte de los coros.

Aquella experiencia fue una incursión puntual en un ámbito que conocía desde niña, pero su trayectoria posterior se encaminó principalmente hacia la interpretación. Mientras su hermano David desarrolló su carrera vinculada a la música, Marina fue construyendo su propio recorrido como actriz.

Con el paso de los años, consiguió desarrollar una trayectoria independiente de la de sus progenitores, tanto en cine como en televisión y teatro.

Cine, televisión y teatro

Actualmente, Marina San José es actriz de cine, televisión y teatro. Entre sus trabajos cinematográficos figura su participación en Saben aquell, la película dirigida por David Trueba en 2023 sobre la vida del humorista Eugenio.

En televisión también ha formado parte de series como Amar en tiempos revueltos, mientras que en los últimos años ha mantenido una presencia especialmente vinculada a los escenarios.

Uno de sus últimos proyectos ha sido Las que gritan, una comedia protagonizada íntegramente por mujeres. Marina compartió reparto durante dos meses de representaciones con actrices como Soledad Mallol y Mariona Terés, entre otras intérpretes.

Como podemos ver, su trayectoria ha terminado llevándola al mundo que conoció desde pequeña, aunque por un camino propio. Aquella niña que acompañaba a sus padres durante sus giras y que veía pasar artistas por su casa sin entender del todo lo que estaba pasando, ahora es una más dentro de la profesión.