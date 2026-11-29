Ver cómo el frío reseca y daña la piel es una de las luchas más pertinentes que toman lugar en la rutina de cuidados de final de año. Porque sí, es normal que en cuanto llega el frío empieces a sentir la piel mucho más tirante, irritada y escamada, aunque el hecho de que sea la norma no quiere decir que debas convivir con ello. La clave está en dar con esos productos que, sin ser muy pesados de aplicar, pueden ayudarte a rehidratar constantemente la piel. Hemos descubierto los body mist y te vamos a decir, de la mano de los expertos, por qué se van a convertir en tu compra beauty estrella.

En la rutina de belleza, no hay mejor arma que la que podemos reaplicar de forma sencilla. Toda mucho más sentido esta realidad cuando llega el invierno, porque pensar en toda la operativa de echarse crema suele dar bastante rechazo. Primero, por pensar en quitar capas y pasar frío y, después, porque la crema en sí ya suele estar fría y eso hace que procastinemos el paso una y otra vez.

No se trata de eliminar la hidratación, ni mucho menos; se trata de dar con productos que ayuden a satisfacer la carencia de cuidado que requiere la piel. Principalmente porque el invierno es un momento especialmente complicado para su salud. ¡Ojo! Que hablamos de un problema que afecta tanto a la piel como al cabello. Y aquí el reto: encontrar un producto fácil de aplicar, hidratante y que encima sea capaz de proporcionar cuidado y algo de olor, ya que estamos. Parecía imposible dar con este magnífico todo en uno, hasta que se nos cruzaron por delante las hair/body mist.

«Las hair & body mist son brumas ligeras diseñadas para perfumar tanto el cabello como el cuerpo», apunta la Dra. Cristina de Hoyos. Su popularidad responde a su doble acción: permiten reaplicar la fragancia a lo largo del día de una forma más ligera y refrescante que un perfume convencional y cuidan la piel. Pero no todas son iguales. Desde el punto de vista dermatológico, la doctora apunta a que es importante distinguir entre su función perfumante y su posible función hidratante.

¿Cómo hacerlo? Fijándote en la composición de la fórmula. «Algunas incorporan ingredientes humectantes, como la glicerina, el pantenol o el ácido hialurónico, que pueden ayudar a mantener la hidratación superficial de la piel. Otras incluyen ingredientes acondicionadores o emolientes que aportan suavidad y mejoran la sensación de confort», explica.

A la hora de elegirlas, es importante fijarse en la formulación completa y no solamente en el aroma. Dentro de la formulación, la doctora apunta a que es «interesante buscar productos que incorporen ingredientes hidratantes y acondicionadores y, si tenemos la piel sensible, priorizar fórmulas bien toleradas, evitando aquellas con una elevada carga de alcohol o fragancias que puedan provocar irritación».

Ten en cuenta que las fragancias no siempre sientan bien a todas las pieles; «incluso en productos cosméticos bien formulados, pueden producir dermatitis de contacto en personas predispuestas», alerta la doctora. Por eso recomienda a pieles sensibles extremar las precauciones. Sin olvidar que «para conseguir una hidratación eficaz y duradera, la base debe seguir siendo una buena crema corporal adaptada a las necesidades de nuestra piel».

Descubre nuestras preferidas

‘Brumas Skin Positive de vainilla’, de Agrado Cosmetic

Esta bruma está disponible en dos olores: el de vainilla o el aroma de aguade rosas. Enriquecida con glicerina, aceite de bergamota y aceite de naranja, proporciona hidratación gracias a que atrae y retiene el agua en la piel, a la par que proporciona un aroma dulce e intenso para los amantes de este perfil aromático.

‘Hair & Body mist’, de Rituals

Esta bruma con aroma floral es perfecta para pieles sensibles. Su fórmula ofrece un efecto renovador gracias a introducir flor de cerezo y leche de arroz, dos ingredientes que calman la piel y ayudan a cuidar su salud.

‘Find Comfort Body & Hair Mist’, de Rare Beauty

Con su doble acción, esta bruma de la firma de Selena Gómez está enriquecida con biotina y niacinamida para dejar el cabello más suave y con menos frizz, y la piel calmada, hidratada y fresca. Además, posee un olor a ralladura de limón, jazmín y madera, que acompaña perfectamente a esta estación.