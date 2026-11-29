La jornada electoral del 29 de noviembre ha dejado una imagen que no ha pasado desapercibida para los amantes de la moda masculina. Santiago Abascal ha acudido a votar con una apuesta clara por el diseño español y, más concretamente, por una de sus firmas de referencia: El Capote. El líder de Vox ha elegido una cazadora bomber de antelina en color marrón, una prenda de inspiración campestre que refleja a la perfección su particular estilo y que pertenece a la marca fundada por su amigo Rafa Dona.

Lejos de recurrir al clásico uniforme de americana y camisa, Abascal ha optado por una pieza mucho más informal, con personalidad y ese aire de campo que tanto caracteriza a la firma. Una elección que, además de responder a sus gustos personales, vuelve a poner el foco en la importancia de apoyar a las marcas españolas y al talento nacional.

La prenda en cuestión es la Cazadora Bomber Antelina Hombre, una de las propuestas de El Capote que actualmente puede encontrarse en la web oficial de la firma por 119,25 euros. Su tonalidad marrón, el acabado de antelina y su silueta bomber hacen de ella una opción versátil, perfecta para quienes buscan un armario masculino con referencias clásicas y un punto contemporáneo.

Pero ¿qué ha supuesto para la marca ver a uno de sus clientes más conocidos luciendo sus diseños precisamente en una jornada tan señalada? Desde COOL hemos podido hablar en exclusiva con Rafa Dona, CEO de El Capote, que nos ha transmitido la enorme satisfacción que siente al ver a Abascal vistiendo la firma.

«Bueno, pues es un orgullo verle hoy votando a Abascal de nuestra marca, pero no solamente hoy, sino todos los días. Toda la campaña ha sido una maravilla», nos cuenta. Y es que, según explica, la relación del político con El Capote viene de lejos: «Es una marca que le gusta desde hace diez u doce años. Siempre ha comprado El Capote».

Una fidelidad que va mucho más allá de una elección puntual para una fotografía electoral. Dona tiene claro que la cazadora escogida encaja con la personalidad del dirigente: «Yo creo que ha elegido la chaqueta marrón de ante porque es muy de campo, muy de caza, lo que le gusta a él».

El empresario también destaca la amistad que les une y la afinidad que comparten en cuanto a gustos y forma de entender la vida. «Somos muy amigos, la verdad que tenemos una relación maravillosa y ha elegido un look muy, muy de él. Lo que más le gusta del mundo», explica.

Para Rafa Dona, el vínculo de Abascal con el universo de la naturaleza es una de las claves para entender esta elección. «Él es un apasionado del campo, de las montañas y que él quería ser guardabosques», añade. Una conexión que encaja con el espíritu de El Capote, una firma que reivindica precisamente ese estilo de vida ligado al campo, la tradición y la moda española. «Nos encanta que haya elegido primero nuestra cazadora y comulgamos con el mismo estilo de vida», concluye el CEO.

La aparición de Abascal vuelve así a dar visibilidad a una marca nacional que ha conseguido hacerse un hueco en el armario de rostros conocidos. En una jornada en la que la política acapara todos los titulares, también hay espacio para reivindicar el diseño hecho en España. Y, esta vez, el mensaje ha llegado en forma de una bomber marrón de antelina.