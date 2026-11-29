Jason Statham se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del mundo del espectáculo. Su carrera está marcada por películas de éxito, personajes duros y escenas de riesgo que le han permitido construir una trayectoria millonaria en Hollywood. Sin embargo, cuando se trata de su vida privada, únicamente necesita una cosa: pasar tiempo con su familia.

Lejos de las grandes declaraciones y de los discursos sobre el éxito, Statham tiene muy claro qué es lo que considera importante. En una de sus reflexiones más personales resumió su manera de entender la felicidad con una frase que también permite conocer sus valores: «Sólo quiero trabajar duro, ganar dinero, comer con buenas personas y amar a la misma mujer una y otra vez».

Una declaración que encaja con la relación que mantiene desde hace años con Rosie Huntington-Whiteley. La modelo y empresaria británica se ha convertido en su compañera de vida y juntos han formado una de las parejas más estables del panorama internacional.

La historia de amor de Jason Statham

Aunque durante mucho tiempo se extendió la versión de que Jason y Rosie se habían conocido en el conocido festival de Coachella de 2010, lo cierto es que su primer encuentro se produjo un año antes, durante una fiesta celebrada en Londres. Fue la propia modelo quien aclaró las circunstancias de aquel acercamiento durante una sesión de preguntas y respuestas con el diario Daily Mail a través de Instagram.

Según explicó, la conexión entre ambos fue inmediata. «Tuvimos una química inmediata», recordó al hablar de aquellos primeros momentos. Sin embargo, prefirieron llevar su relación con discreción y evitar que otras personas interfirieran en una etapa que querían disfrutar lejos de las miradas externas.

El comienzo tampoco estuvo completamente libre de dificultades. Rosie había atravesado una etapa sentimental complicada después de su ruptura con el actor Olivier Martínez. Además, sabía que su relación con Statham despertaría comentarios por una circunstancia que no pasó inadvertida desde el principio: la diferencia de edad de aproximadamente dos décadas entre ambos.

El intérprete es considerablemente mayor que la modelo, pero esa circunstancia nunca ha parecido representar un problema para la pareja. Rosie ha restado importancia en distintas ocasiones a las críticas relacionadas con este asunto y ha defendido que la edad no determina la compatibilidad entre dos personas.

Dos hijos y una vida de ensueño

La familia que han construido tiene dos grandes protagonistas: sus hijos Jack Oscar e Isabella James. El primero nació en junio de 2017, mientras que la pequeña llegó al mundo en febrero de 2022. Desde entonces, Statham y Huntington-Whiteley han procurado proteger la intimidad de los menores, aunque ocasionalmente comparten algunos momentos de su vida familiar.

Los viajes también forman parte de sus grandes aficiones. La pareja disfruta recorriendo diferentes lugares del mundo y suele elegir destinos exclusivos en los que combinar el descanso con actividades al aire libre. Para el actor, estas escapadas tienen un atractivo añadido porque le permiten practicar algunos de sus deportes acuáticos favoritos.

Entre los lugares que han visitado figuran diferentes enclaves del Caribe británico, como Anguila, Bermudas y las Islas Vírgenes. También han disfrutado de estancias en Utah, donde se alojaron en el prestigioso Amangiri Resort, conocido por sus instalaciones de lujo y su espectacular entorno natural.

Una fortuna muy interesante

La economía familiar también refleja el éxito que han conseguido durante las últimas décadas. Según los datos que maneja Celebrity Net Worth, la fortuna de Statham rondaría los 100 millones de dólares, mientras que el patrimonio de Rosie Huntington-Whiteley se situaría aproximadamente en los 40 millones.

Estas cantidades proceden de diferentes actividades. En el caso del actor, sus contratos cinematográficos representan una parte fundamental de sus ingresos. Actualmente, las estimaciones sitúan sus honorarios en torno a los 13 millones de dólares por película, una cifra que refleja el peso que ha adquirido dentro del género de acción.

La imporante evolución del actor

La trayectoria de Jason Statham resulta especialmente llamativa cuando se compara su situación actual con sus primeros años. El actor creció en un entorno familiar alejado de los privilegios que disfruta hoy. Su madre trabajaba como bailarina y su padre estuvo relacionado con la música, además de desarrollar actividades comerciales poco convencionales.

Durante su juventud, Statham llegó a participar en la venta callejera de productos falsificados en Londres. Aquella experiencia le permitió familiarizarse con el mundo de los negocios, aunque su verdadero camino profesional terminaría tomando una dirección completamente diferente.

Antes de convertirse en una estrella del cine, dedicó buena parte de su vida al deporte de competición. Practicó artes marciales y destacó especialmente en los saltos de trampolín, disciplina en la que llegó a formar parte del equipo nacional británico durante 12 años.

Su nivel deportivo le permitió aspirar a participar en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Sin embargo, nunca llegó a conseguir la clasificación definitiva para competir en ninguna de ellas.

Hoy, con una carrera consolidada y una fortuna considerable, Jason Statham parece tener claro qué quiere conservar: los buenos momentos junto a su familia.