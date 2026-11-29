Jesús Quintero fue mucho más que una de las voces más famosas de la radio. Su manera de conversar, sus silencios y su capacidad para conseguir que sus invitados se mostrasen sin artificios lo convirtieron en un personaje irrepetible. Detrás de aquella personalidad enigmática, había un hombre con un mundo interior muy interesante.

El periodista, fallecido en 2022 a los 82 años, dejó numerosas reflexiones sobre la condición humana. Una de las más recordadas resume su particular manera de interpretar la realidad: «El mundo está loco, pero desgraciadamente no está loco de amor, está loco de odio, de ambición, de fanatismo, de estupidez».

Esta frase que refleja su preocupación por una sociedad en la que, a su juicio, habían ido ganando terreno la intolerancia, el egoísmo y la obsesión por el poder, mientras perdían importancia los sentimientos y la empatía.

Su manera de entender el mundo

Conocido popularmente como El Loco de la Colina, consiguió desarrollar un estilo propio que rompía con las convenciones habituales de las entrevistas. No necesitaba recurrir constantemente a preguntas incómodas ni a grandes titulares para conseguir que sus interlocutores hablasen de cuestiones personales. En muchas ocasiones, bastaba con dejar espacio al silencio para que apareciesen confesiones inesperadas.

Su trabajo tuvo una influencia notable en la evolución de la radio y la televisión en España. A lo largo de su carrera pasó por diferentes medios y recorrió buena parte del país, aunque siempre mantuvo una relación especial con la comunicación más íntima y reflexiva. La fama, el dinero y el reconocimiento público nunca parecieron satisfacer por completo sus inquietudes personales.

De hecho, el propio Quintero reconoció que su primera aspiración no había sido convertirse en periodista. Su verdadera ilusión estaba relacionada con la interpretación, una vocación que nunca llegó a abandonar del todo. «Soy un actor frustrado», confesó durante una conversación con Joana Bonet, en la que también recordó sus comienzos profesionales y los numerosos lugares en los que había trabajado.

Tres relaciones sentimentales y dos hijas

La vida privada de Jesús Quintero también estuvo marcada por varias relaciones importantes. El periodista tuvo tres grandes historias de amor, que formaron parte de distintas etapas de su existencia y estuvieron vinculadas, además, al nacimiento de sus dos hijas.

Su primera relación destacada fue con Ángeles Urrutia, con quien comenzó una historia sentimental en 1992. Fruto de aquella unión nació Andrea, la mayor de sus dos hijas, que encontró en la escritura y el periodismo algunos de los intereses que también habían acompañado a su padre. Estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y, con el paso del tiempo, ha asumido un papel relevante en la comunicación de cuestiones relacionadas con la familia.

Más adelante, Quintero mantuvo una relación con la periodista Joana Bonet, con quien tuvo a su segunda hija, Lola. La joven cursó estudios de Políticas y Sociología en Inglaterra, siguiendo un camino académico diferente al de su hermana, aunque ambas compartieron el vínculo con un padre que siempre manifestó el cariño que sentía por ellas.

La relación entre Quintero y Joana Bonet no terminó con enfrentamientos públicos. Pese a su separación, ambos conservaron un trato cercano, tal y como se ha explicado en diferentes ocasiones. Además, ella fue una de las personas con las que el periodista mantuvo conversaciones más personales durante sus últimos años.

En una de esas entrevistas, al hablar de sus relaciones anteriores, Quintero reconoció que había vivido varios amores importantes. También recordó los momentos compartidos con Bonet, los viajes que realizaron y la conexión que existía entre ellos a través de sus respectivas profesiones.

Su etapa en San Juan del Puerto

El tercer gran amor de su vida fue María, pedagoga de profesión, con quien contrajo matrimonio en 2020 durante una ceremonia íntima. Junto a ella afrontó la última etapa de su vida, lejos del ritmo frenético que había acompañado durante décadas su actividad profesional.

En 2018 había regresado a San Juan del Puerto, el municipio onubense en el que nació, donde encontró un entorno más tranquilo para disfrutar de su familia y de una vida mucho más discreta. Allí compartió sus días con su pareja y con Gala, su golden retriever.

Manías, miedos y problemas de salud

Jesús Quintero cuidaba mucho su imagen y utilizaba sus característicos fulares para disimular las arrugas del cuello. También era muy supersticioso: evitaba viajar los días 13 de cada mes y sentía un miedo considerable a volar. Según las anécdotas recogidas por Melgar, llegó incluso a protagonizar un episodio en Sevilla al negarse a continuar un viaje en un avión de hélice.

Su carácter reservado también convivió con etapas personales especialmente complicadas. El periodista habló abiertamente de las depresiones que sufrió a lo largo de los años, unos episodios que llegaron a afectar a su actividad profesional y que le obligaron a recurrir a medicación para poder mantener el ritmo de trabajo.

A esos problemas se sumó un episodio especialmente grave en 2006, cuando sufrió un infarto que puso su vida en peligro. Fue uno de los momentos más delicados de su trayectoria personal y una muestra de la fragilidad que podía esconderse detrás de una figura pública acostumbrada a escuchar las confesiones de los demás.

La historia de Jesús Quintero no se entiende únicamente a través de sus programas más conocidos o de las entrevistas que dejaron huella. Era mucho más que un buen periodista, por eso la gente sigue recordando sus míticas frases.