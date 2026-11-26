En plena cuenta atrás para las elecciones generales, las encuestas y las previsiones de las casas de apuestas políticas sitúan a Alberto Núñez Feijóo como el candidato con mayores posibilidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno. En este contexto, y como no podía ser de otra manera, el interés por conocer la faceta más personal del gallego no ha parado de crecer. Y es que, más allá de su trayectoria profesional y de los compromisos que marcan su agenda, posee un entorno familiar que siempre ha preferido mantener en un discreto segundo plano. Si bien su relación sentimental con Eva Cárdenas y el hijo que tienen en común son datos conocidos, lo cierto es que tal vez no lo es tanto la figura de Gabriela, la hija mayor de su pareja, que, con apenas 20 años, ha querido seguir los pasos de su madre en el mundo empresarial.

El líder del Partido Popular comenzó su historia de amor con Eva Cárdenas hace ya trece años. Juntos tuvieron un hijo en común, el cual, aunque fue el primero para el político, no lo fue para la mencionada, quien se convirtió en madre de su primera hija años antes, fruto de una relación anterior. Su nombre es Gabriela de Cárdenas Botas y, aunque en cuestión de días, su madre y su padrastro podrían ser los nuevos residentes de La Moncloa, todo apunta a que preferirá seguir manteniéndose en un perfil bajo. Tal y como ha hecho hasta ahora.

Son pocos los datos que se conocen sobre ella. Según publicó en su día un periódico galego, la joven tenía 17 años cuando nació su hermano pequeño, fruto de la relación entre su madre y el político, por lo que actualmente rondaría los 26 años. En lo que respecta a su trayectoria profesional, Gabriela mostró desde muy joven un interés por el mundo de los negocios, ya que en casa tenía el mejor ejemplo: el de su progenitora, quien desarrolló buena parte de su carrera de la mano de Inditex. La joven quiso seguir sus pasos y, tal y como consta en los documentos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (consultados por Maldita.es), hasta 2023 ejerció como administradora solidaria de Niebla Azul, la sociedad inmobiliaria que fundó junto a Eva en La Coruña después de que esta pusiera fin a su etapa en la empresa de Amancio Ortega. Una aventura empresarial que Gabriela emprendió con apenas 20 años y que le permitió aprender, desde bien temprano, cómo se asume la responsabilidad de la gestión de una sociedad.

Desde su salida del órgano de administración de la compañía mencionada, no han trascendido nuevos detalles sobre su actual situación profesional. Y es que, a pesar de la notoriedad pública de su entorno familiar, siempre ha mantenido su vida personal y laboral lejos de la exposición pública. Aunque lo cierto es que una cosa queda clara con estos escasos datos sobre ella. Y es que, a pesar de su juventud, su único interés es seguir creciendo en el mundo laboral mientras se mantiene alejada del foco mediático.