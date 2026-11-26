La crema Nivea de la clásica lata azul es uno de esos productos que llevan décadas presentes en los hogares. Su textura densa y sus propiedades hidratantes la convierten en una opción habitual para cuidar las zonas más secas del cuerpo, especialmente durante los meses de frío. Sin embargo, existe una forma sencilla de complementar sus efectos: combinarla con unas gotas de aceite vegetal, como el de almendras dulces o el de argán.

Esta mezcla casera ha ganado popularidad por la combinación de ingredientes que aportan hidratación y nutrición a la piel. Mientras la crema ayuda a reducir la pérdida de humedad y deja una película protectora, los aceites vegetales contienen ácidos grasos y vitaminas que ayudan a suavizarla y mejorar su aspecto.

Para qué sea Nivea con aceite de almendras o argán

La clásica crema Nivea de la lata azul es una de las opciones más populares para combatir la sequedad y mantener la piel protegida frente a las agresiones externas, como el frío y el viento. Su textura densa permite crear una capa sobre la superficie cutánea que ayuda a limitar la pérdida de humedad.

Por su parte, el aceite de almendras dulces y el de argán son las mejores opciones para elaborar esta preparación en casa. Los dos contienen ácidos grasos y vitamina E, aunque sus efectos y la sensación que dejan pueden variar dependiendo de la fórmula y del tipo de piel. La crema actúa como una base oclusiva, por lo que el resultado puede ser bastante untuoso y no siempre la mejor alternativa para todos los cutis.

Ingredientes y preparación del remedio casero

Para preparar una pequeña cantidad, hacen falta dos cucharadas de crema Nivea, una cucharadita de aceite de almendras dulces o de argán y un recipiente limpio que se pueda cerrar con una tapa. También se necesita una cuchara pequeña o una espátula para integrar los ingredientes. El aceite de almendras se suele utilizar en zonas especialmente secas, como los codos y las manos, mientras que el de argán puede dejar una sensación algo menos grasa.

Antes de preparar la mezcla, es importante lavarse y secarse bien las manos y comprobar que los utensilios estén limpios. A continuación, se coloca la crema en el recipiente, se añade el aceite y se remueve suavemente hasta conseguir una textura homogénea, sin restos de aceite en la superficie.

En caso de utilizarla en el rostro o el cuello, conviene aplicar una pequeña cantidad, evitando el contorno de ojos. ¿El motivo? La piel que rodea los ojos es especialmente sensible, ya que puede ser hasta cinco veces más fina que la del resto del rostro y tiene muy pocas glándulas sebáceas. Por esta razón, pierde hidratación con facilidad y los signos de fatiga y envejecimiento pueden hacerse visibles antes. En el rostro conviene utilizar una cantidad pequeña, de dos o tres gotas, y repartirla suavemente, sin frotar en exceso.

Para el resto del cuerpo, se puede reservar para las zonas más ásperas o deshidratadas. En este caso, lo mejor es aplicarlo después de la ducha, cuando la piel todavía conserva algo de humedad. Basta con extenderlo mediante movimientos largos y suaves para facilitar su distribución y conseguir una sensación más uniforme.

Aceite de almendras

El aceite de almendras se obtiene mediante el prensado de las almendras maduras y es rico en ácidos grasos y nutrientes beneficiosos para la piel. Aproximadamente la mitad del peso de una almendra seca corresponde a aceite, que tradicionalmente se ha utilizado para suavizar la piel y aliviar pequeñas irritaciones. Entre sus componentes se encuentran las vitaminas E, A y B-7, además del zinc. La vitamina E destaca por su acción antioxidante, mientras que la vitamina A favorece la cicatrización y la suavidad de la piel.

Gracias a sus propiedades emolientes,ayuda a mantener la hidratación, suavizar las zonas secas y proteger la barrera cutánea. También puede mejorar la apariencia del tono y aportar luminosidad, además de favorecer una piel más flexible.

Aceite de argán

El aceite de argán destaca por su contenido en vitamina E, vitamina A, ácidos grasos y antioxidantes. Sus propiedades hidratantes y nutritivas ayudan a mantener la piel suave, flexible y protegida frente a la sequedad. También puede utilizarse como acondicionador capilar, ya que aporta brillo, facilita el peinado y ayuda a mejorar el aspecto de las puntas.

Además, resulta útil para cuidar zonas especialmente secas, como las manos, los pies y los labios, así como para nutrir las uñas quebradizas. Basta con aplicar unas gotas sobre la piel limpia y realizar un suave masaje hasta su absorción. Para el cabello, se puede repartir una pequeña cantidad de medios a puntas, evitando utilizar demasiado producto.

En definitiva, combinar la crema Nivea de la lata azul con aceite de almendras o de argán es una alternativa sencilla para aportar suavidad y mejorar la sensación de hidratación en las zonas más secas del rostro y el cuerpo.