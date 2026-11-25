El ex juez Luis José Sáenz de Tejada puso por escrito el alcance de la operación. «Estamos hablando de atacar a gente metida en las más altas instituciones (consejo, supremo, constitucional, fiscalía)», escribió el 27 de agosto de 2024 en «Vacaciones y viajes», el grupo de WhatsApp que compartía con Leire Díez, Joaquín Parra y el empresario Javier Pérez Dolset, y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Es el mismo ex magistrado que, según la testigo Cintia Rocho, habló meses después de «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma, que investigaba al hermano del presidente del Gobierno.

Una estrategia y un “relato”

El mensaje llegó a las 10:49 de la mañana. En el grupo, Sáenz de Tejada figuraba guardado como «Magistrado Anticorrupción», —el ex juez tenía un canal llamado Magistrado Anticorrupción TV, de ahí el nombre— y los demás se dirigían a él como «Luis».

«Buenos días: disculpad. Creo que lo fundamental es establecer una estrategia a inmediato, corto, medio y largo plazo, así como un relato, que claramente es mostrar la rama judicial de la policía patriótica que montaron», arrancaba.

El ex juez —condenado por violencia de género contra su mujer— no se quedaba en el relato. «Igual de fundamental es saber los elementos e instituciones para desarrollar la misma», añadía, antes de poner nombre a los objetivos: «Estamos hablando de atacar a gente metida en las más altas instituciones (Consejo, Supremo, Constitucional, Fiscalía)».

Y cerraba con una advertencia práctica: «Es importante saber la disponibilidad de quienes tienen que ser el brazo ejecutor de que se aplique la ley».

El «consejo» de la lista apunta al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Junto a él, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía: la cúpula entera del sistema judicial español.