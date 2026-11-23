La última encuesta realizada por DATA10 para OKDIARIO proyecta una victoria del PP de Alberto Núñez Feijóo y una cómoda mayoría absoluta obtenida por la suma de PP y Vox, que sumarían un total de 193 escaños, con 131 para el PP y 62 para Vox. El PSOE de Pedro Sánchez, por su parte, ocuparía la segunda posición con un total de 117 escaños y un 28,3% del total de los votos. Todo ello con una participación prevista del 74,1% de los votos.

De acuerdo con los datos arrojados por esta encuesta, la formación que lidera Santiago Abascal quedaría en tercera posición, con un 18,4% de los votos, mientras que el Frente Amplio de Ada Colau obtendría un total de 8 escaños, con un porcentaje de 6,3 del total.

Con estos resultados que proyecta la encuesta, la posibilidad de reeditar un nuevo gobierno de izquierda con apoyos parlamentarios externos, como el de Pedro Sánchez, que en 2023 logró ser investido por un grupo heterogéneo de formaciones de izquierdas, nacionalistas e independentistas. Según los datos que ofrece la encuesta de DATA10 para OKDIARIO, no se alcanzarían en ningún caso los 176 escaños.

Con respecto a los partidos independentistas de Cataluña y el País Vasco, ERC, con Gabriel Rufián como cabeza de lista, obtendría un 2,5% de los votos y un total de 9 escaños (dos más que en 2023), mientras que la formación que lidera el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, perdería dos escaños con respecto a 2023 y se quedaría con 5 actas de diputado en el Congreso y el 1,4% de los votos.

Bildu sube, Podemos extraparlamentario

En cuanto al País Vasco, Bildu se perfila como la fuerza más votada, con un 1,5% de los votos y un total de 8 escaños, dos más de los obtenidos en los comicios de hace tres años, mientras que el PNV retrocede y pierde un escaño con respecto a 2023 (obtendría 4 y en 2023 obtuvo 5) y un 0,8% de los votos.

Según los datos que ofrece esta encuesta, Adelante Andalucía entraría por primera vez en el Congreso de los Diputados con tres actas, mientras que el BNG sumaría un nuevo escaño al que ya obtuvo en 2023 y pasaría a tener dos. Los nacionalistas canarios de CC, por último, mantendrían el escaño que tienen en la actualidad.

Por su parte, la formación que lidera Alvise Pérez obtendría un 1,8% y subiría dos décimas con respecto a 2023, pero ese repunte no le será suficiente para entrar con representación en la Cámara Baja. Tampoco obtendrá representación Podemos. La formación morada, con la ex ministra Irene Montero como cabeza de cartel, se quedaría fuera del Congreso de los Diputados. La formación morada que antaño obtuvo 71 escaños y se planteó dar el «sorpasso» al PSOE se tendrá que conformar con un 1,2% de los votos y sin acta de diputado.

Ficha técnica: Encuesta realizada por DATA10 para OKDIARIO entre las 10 y las 17 h del 23 de noviembre de 2026. Universo: población mayor de edad residente en España con derecho a voto. Muestra: 1.500 entrevistas. Margen global de error: ±2,5% para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5). Selección aleatoria con proporcionalidad por sexo, rangos de edad y tamaño poblacional. Metodología mixta de panel tabulado y llamada telefónica asistida por ordenador (DATA10). Estimación de escaños según la distribución histórica del voto en cada provincia.