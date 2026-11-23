El PSOE y sus socios parlamentarios, entre ellos Bildu, han formado un bloque contra PP y Vox para defender la gestión de Pedro Sánchez en la legislatura, tratando de esquivar los casos de corrupción que cercan al presidente socialista, como les ha reprochado la portavoz popular, Esther Muñoz. «Los hombres de izquierdas que están aquí sois cómplices de la corrupción del presidente y su entorno», ha zanjado Muñoz.

En el debate de los ocho portavoces de los principales partidos que concurren al 29-N, sólo PP y Vox han planteado propuestas para el próximo gobierno que, según todas las encuestas, conformará el centroderecha.

Así, Muñoz ha avanzado que el primer Consejo de Ministros de un gobierno de Alberto Núñez Feijóo aprobará una auditoría para saber cómo están las vías ferroviarias en España.

La representante popular ha planteado un plan dotado con 300.000 millones de euros para los próximos quince años. Muñoz ha criticado la gestión del ex ministro Óscar Puente. «Se dedicó a bailar en vez de auditar la vía como le pidió el PP».

«Muchos españoles se preguntan cómo es posible que Sánchez haya tenido tres ministros de transportes y uno como Ábalos dedicara dinero público a contratar mujeres prostituidas; una segunda, Raquel Sánchez, que compró trenes que no entraban por los túneles y un tercero como Óscar Puente que, tras el primer accidente mortal en Adamuz, se dedicaba a poner tuits y bailar en lugar de auditar la vía como le pedía el PP», ha aseverado.

Sobre la vivienda, Muñoz ha criticado que el PSOE y sus socios «hablen como si no hubieran gobernado desde hace ocho años». Ha recordado que «han legislado poniendo trabas para que se puedan construir viviendas» y favoreciendo a los okupas. La dirigente popular ha propuesto construir un millón de viviendas, eliminar las traba burocráticas, reducir impuestos y facilitar el desahucio de okupas en 48 horas.

Sobre la igualdad, ha afirmado que hay dos modelos: «El del Gobierno y sus cómplices con violadores a la calle y pulseras antimaltrato que no funcionaban y el del PP que propone, entre otras cosas, que los casos más graves de agresiones sexuales y pederastia puedan ser condenados a prisión permanente revisable». «El 29-N las mujeres tenemos que votar en defensa propia, de este Gobierno y de sus cómplices», ha advertido.

En el plano económico, ha avanzado una bajada del IRPF a los jóvenes y el IVA cero para alimentos básicos.

«¿Cómo es posible que hayan tenido más millones que nunca y que tras ocho años de sus políticas haya aumentado la pobreza infantil, que haya más trabajadores pobres, que la gente no pueda ir a comprar a fin de mes?», se ha preguntado.

Muñoz ha afeado al PSOE y sus aliados que no hayan hablado de la corrupción que cerca al Gobierno de Sánchez. «Todos ustedes son cómplices», ha espetado a los socios.

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