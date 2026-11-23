Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pronunciarse sobre los posibles pactos con Vox de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular ha defendido los acuerdos alcanzados con la formación de Santiago Abascal y ha lanzado un mensaje directo durante su entrevista con Carlos Franganillo: «Desde que llegó Sánchez, no vale con ganar. Con Vox no habrá un pacto encapuchado, como el de Bildu. Es un pacto con luz y taquígrafos».

Feijóo defiende sus pactos con Vox

El candidato popular ha aprovechado su intervención televisiva para justificar la posibilidad de necesitar los votos de Vox para llegar a La Moncloa. Una cuestión especialmente relevante en la recta final de la campaña electoral, marcada por las encuestas que apuntan a un posible escenario en el que el PP necesite el respaldo de la formación de Abascal para conseguir una mayoría suficiente.

Feijóo ha defendido que los acuerdos entre ambas formaciones no tienen nada que ocultar y ha recordado que ya gobiernan conjuntamente en varias comunidades autónomas. Según sus declaraciones, estos territorios representan más del 30% de la población española. «Lo que hemos pactado con Vox no es un pacto encapuchado como el de Bildu. Es un pacto con luz y taquígrafos y nosotros respetaremos ese pacto», ha insistido.

Un nuevo ataque a Pedro Sánchez y Bildu

Durante la entrevista, el dirigente del PP también ha cargado contra Pedro Sánchez por los acuerdos parlamentarios que permitieron su investidura en 2023. Feijóo ha recordado que el PSOE ha contado con el respaldo de formaciones independentistas y de EH Bildu para sacar adelante sus iniciativas y mantenerse en el Gobierno.

«Puedes pactar con quien quieras, puedes pactar con una organización heredera de una banda terrorista como Bildu o puedes pactar con los independentistas», ha señalado. Con estas palabras, el líder popular ha vuelto a utilizar los acuerdos del presidente socialista como argumento para defender su propia política de pactos.

El resultado del 29N, decisivo para el PP

Feijóo también ha dejado claro que respetará el resultado electoral si Vox vuelve a convertirse en la tercera fuerza política. El candidato popular ha reconocido que podría necesitar completar su mayoría con los votos de Abascal y ha asegurado que no pactará con EH Bildu.

La cuestión de las alianzas será uno de los principales desafíos tras las elecciones generales del 29 de noviembre. El PP busca movilizar a sus votantes en la última semana de campaña, mientras Feijóo insiste en que su prioridad es conseguir un cambio político en España y formar un gobierno que pueda empezar a trabajar desde el primer momento.