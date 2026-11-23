La agrupación socialista de Mula, Murcia, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que ha puesto el foco sobre la logística de movilización del Partido Socialista en la campaña a las elecciones generales del 29 de noviembre. La grabación, tomada desde el interior de uno de los autobuses fletados por los socialistas para el mitin de Pedro Sánchez en el pabellón Príncipe de Asturias en la capital murciana, celebrado el pasado domingo, muestra a un grupo compuesto en su mayoría por personas mayores luciendo la camiseta roja de la campaña.

Las imágenes coinciden con la línea del discurso del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, quien ha centrado sus intervenciones en alertar a los españoles de los supuestos recortes que aplicaría la derecha si llega a gobernar.

La capacidad de movilización está marcando el tramo final de la campaña tras los actos celebrados en Murcia por el Partido Popular y el PSOE el pasado domingo. Los socialistas han situado la asistencia a su mitin en 10.000 personas, mientras que los populares han indicado que más de 7.000 simpatizantes acudieron al encuentro con Alberto Núñez Feijóo en la plaza del Cardenal Belluga. Desde ese acto se ha cuestionado la espontaneidad de la convocatoria socialista y se ha denunciado la llegada de hasta 30 autobuses procedentes de fuera de la comunidad autónoma, según ha afirmado el presidente regional, Fernando López Miras. Por otra parte, el candidato socialista al Congreso, Miguel Ortega, ha corregido esa cifra explicando que no fueron 30, sino 52 autocares. Asimismo, ha atribuido la necesidad de recurrir al transporte privado para trasladar a los simpatizantes a la falta de conexiones del transporte público autonómico.

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Público sénior para llenar el mitin en Murcia

Al margen de las cifras sobre la cantidad de los autobuses, las imágenes de los actos difundidas en las redes sociales por el mismo Partido Socialista y simpatizantes reflejan un perfil demográfico muy marcado entre los asistentes trasladados en los autocares, con una notable mayoría de personas de edad avanzada entre los asistentes movilizados.

En los últimos años, y especialmente durante esta campaña para las elecciones generales, el PSOE ha aplicado una estrategia de apelación directa a este segmento de edad, movilizando al máximo a su electorado tradicional para intentar dar un último vuelco a las encuestas, que en su mayoría dan un buen resultado a PP y Vox en votos y escaños. Con esa premisa, Pedro Sánchez ha centrado sus intervenciones en sembrar el temor a un retroceso en el Estado del bienestar, acusando a la derecha de pretender recortar los servicios públicos y «convertir el sistema público de pensiones en un fondo de pensiones», según ha expresado el candidato socialista.

Con este mensaje, los socialistas buscan fidelizar el voto de los jubilados y, por tal motivo, tratan de movilizar a ese segmento electoral en los actos de la recta final de campaña. Desde el PP han rechazado que se utilicen las pensiones para generar «temor». El propio candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado en diferentes ocasiones que mantendrá la subida prevista para el próximo año si llega a liderar el Gobierno de España.