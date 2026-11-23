Adelante Andalucía plantea garantizar el acceso al empadronamiento, la sanidad pública y la educación a los inmigrantes en situación irregular como parte de sus propuestas en materia de migraciones y antirracismo para las elecciones del próximo 29 de noviembre. La formación recoge estas medidas en su programa electoral, dentro del apartado dedicado a derechos humanos, migraciones, memoria, paz y pueblo gitano, en el que defiende eliminar las trabas administrativas que, a su juicio, dificultan el acceso de los extranjeros a los servicios públicos.

Entre sus propuestas figura garantizar el empadronamiento de todas las personas sin discriminación, independientemente de su situación administrativa. El partido plantea, además, vincular la financiación de los municipios al cumplimiento de esta medida, de modo que los ayuntamientos no puedan poner obstáculos a la inscripción de quienes residen en sus localidades.

La formación también propone garantizar el acceso a la sanidad universal, así como a la educación infantil y los comedores escolares, sin que la situación documental de los inmigrantes suponga un impedimento. Adelante Andalucía sostiene que los servicios públicos deben prestarse sin trabas burocráticas y plantea reforzar las garantías para que las personas migrantes puedan acceder a ellos.

Estas medidas forman parte de un paquete más amplio de propuestas migratorias. El partido apuesta por derogar la actual Ley de Extranjería y aprobar una nueva legislación basada en derechos, además de promover una regularización extraordinaria de inmigrantes siguiendo la iniciativa ‘Regularización Ya!’. También defiende eliminar las devoluciones en caliente, retirar las concertinas de las fronteras de Ceuta y Melilla y habilitar vías legales y seguras de entrada, incluyendo visados humanitarios y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados.

En materia de menores extranjeros no acompañados, la candidatura propone su tutela automática, un pacto estatal para garantizar su acogida y financiación y un reparto entre comunidades autónomas. Asimismo, plantea que al cumplir los 18 años dispongan de permiso de residencia y trabajo, vivienda y acompañamiento. El programa incluye igualmente el cierre de los centros de internamiento de extranjeros en Andalucía, comenzando por el de Algeciras, y defiende un modelo de Salvamento Marítimo público que no criminalice a las organizaciones de rescate.

El resto de las medidas migratorias

El programa de Adelante Andalucía recoge otras iniciativas en materia migratoria, entre ellas la aplicación de garantías para las solicitudes de asilo, con plazos máximos de registro y una reagrupación familiar más ágil. También plantea proteger a quienes deserten, se nieguen a combatir u objeten en cualquier guerra.

La formación propone una ley integral contra el racismo que incluya medidas de prevención y reparación, así como la creación de una Autoridad de Igualdad de Trato con recursos y presencia en todo el territorio. Asimismo, plantea prohibir expresamente los controles policiales por perfil racial, establecer formularios de identificación con datos públicos y crear un mecanismo independiente de quejas.

Adelante Andalucía también defiende facilitar la inserción laboral de los inmigrantes mediante programas municipales, agilizar la homologación de títulos y acreditación de competencias profesionales, reducir tasas y flexibilizar la documentación exigida. El texto incluye además medidas para las víctimas de violencia machista y de explotación, a las que plantea conceder autorizaciones de residencia sin esperar a una sentencia firme en determinados casos.

En el ámbito de la participación política, propone que los extranjeros puedan votar en las elecciones municipales mediante la ratificación del convenio europeo sobre participación en la vida pública local. También plantea que las personas en situación irregular puedan denunciar delitos sin temor a que se les abra un expediente sancionador por extranjería y que los datos migratorios se mantengan separados de los policiales.

El apartado migratorio incluye, por último, una propuesta para mejorar el funcionamiento de las oficinas de extranjería, con más plantilla, plazos públicos, atención presencial e información en varios idiomas, así como programas estables de convivencia intercultural y mediación en los servicios públicos.