Flick apuesta por Bisiwu: entra en la convocatoria de Champions tras confirmarse la baja de Lamine Yamal
El Barcelona se medirá al Sabah Futbol Klubu este miércoles
El equipo no puede permitirse regalar puntos para mantenerse en el top ocho
Saltan las alarmas con Lamine Yamal: el Barcelona anuncia su parte médico y no jugará en Champions
La baja de Lamine Yamal ha cambiado el planteamiento del Barcelona de cara a su partido de Champions frente al Sabah Futbol Klubu. El club ha publicado su parte médico este lunes y confirman que no estará disponible para el encuentro como consecuencia de unas molestias en su tobillo derecho. Hansi Flick ya ha dado a conocer su lista para el enfrentamiento, donde destaca la novedad de Jesse Bisiwu, que acaba de recibir su primera citación con el club.
El campeón del mundo no estará presente y deberá tener especial cuidado en el futuro, aunque podrá descansar y librarse del desplazamiento más largo de la historia del equipo en competición europea (Casi 4.000 kilómetros hasta Bakú, Azerbaiyán). El joven belga le costó 8,5 millones de euros a los blaugranas en verano y podría tener minutos.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 23, 2026
El Barcelona tiene alternativas arriba, pero el joven de 18 años es una de las mayores apuestas de futuro del club. El jugador ha podido empezar a soltarse con el filial y acumula 526 minutos. En Segunda Federación ha conseguido dar una asistencia, pero el gol se le sigue resistiendo.
La posición principal del belga es el extremo izquierdo, aunque podría adaptarse a la banda de Lamine Yamal. El problema del futbolista es que se enfrenta a una gran competencia, ya que también estarán disponibles, Gabriel Jesus, Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Respecto a los canteranos, Alex Campos y Brian Fariñas viajarán a Bakú. En cuanto al resto de bajas, el entrenador tendrá que preparar el encuentro sin Rodri, Xavi Espart y Christensen.
La convocatoria del Barcelona para enfrentarse al Sabah
Porteros: Joan García, Szczesny y Livakovic.
Defensas: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Kounde, Eric García y Alex Campos.
Mediocentros: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Dani Olmo, De Jong y Marc Bernal.
Delanteros: Gabriel Jesus, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Jesse Bisiwu.