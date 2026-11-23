La baja de Lamine Yamal ha cambiado el planteamiento del Barcelona de cara a su partido de Champions frente al Sabah Futbol Klubu. El club ha publicado su parte médico este lunes y confirman que no estará disponible para el encuentro como consecuencia de unas molestias en su tobillo derecho. Hansi Flick ya ha dado a conocer su lista para el enfrentamiento, donde destaca la novedad de Jesse Bisiwu, que acaba de recibir su primera citación con el club.

El campeón del mundo no estará presente y deberá tener especial cuidado en el futuro, aunque podrá descansar y librarse del desplazamiento más largo de la historia del equipo en competición europea (Casi 4.000 kilómetros hasta Bakú, Azerbaiyán). El joven belga le costó 8,5 millones de euros a los blaugranas en verano y podría tener minutos.

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El Barcelona tiene alternativas arriba, pero el joven de 18 años es una de las mayores apuestas de futuro del club. El jugador ha podido empezar a soltarse con el filial y acumula 526 minutos. En Segunda Federación ha conseguido dar una asistencia, pero el gol se le sigue resistiendo.

La posición principal del belga es el extremo izquierdo, aunque podría adaptarse a la banda de Lamine Yamal. El problema del futbolista es que se enfrenta a una gran competencia, ya que también estarán disponibles, Gabriel Jesus, Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Respecto a los canteranos, Alex Campos y Brian Fariñas viajarán a Bakú. En cuanto al resto de bajas, el entrenador tendrá que preparar el encuentro sin Rodri, Xavi Espart y Christensen.

La convocatoria del Barcelona para enfrentarse al Sabah

Porteros: Joan García, Szczesny y Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Kounde, Eric García y Alex Campos.

Mediocentros: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Dani Olmo, De Jong y Marc Bernal.

Delanteros: Gabriel Jesus, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Jesse Bisiwu.