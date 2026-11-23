Yankuba Sima se cae de la concentración de España para los dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. El jugador de Alba Berlín, ex de Valencia y Unicaja, no formará parte finalmente de la expedición de la selección española de baloncesto para los encuentros contra Montenegro y Grecia al sufrir «molestias físicas». La FEB no especifica en qué zona se han producido los problemas.

Chus Mateo había convocado a Sima como parte del reducido grupo de jugadores invitados dentro de su lista de 21, pero el pívot no podrá iniciar la concentración que arranca en la tarde de este lunes con el primer entrenamiento de España en el Palacio Multiusos de Guadalajara.

Allí, los españoles se prepararán dos días antes de volar el miércoles hacia Podgorica, donde disputarán el tercer encuentro de la segunda fase de clasificación frente a Montenegro. Chus Mateo cuenta con otros dos pívots puros: Willy Hernangómez, capitán por tercera convocatoria seguida, y Pierre Oriola.