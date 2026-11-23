La Liga ha anunciado este lunes 23 de noviembre que ha sufrido ciberataques dirigidos contra una de sus plataformas tecnológicas. La máxima competición del fútbol español confirma que ha sido hacia servicios a aficionados la pasada semana, extrayendo datos personales y de clubes.

El suceso ocurrió entre el 14 y el 16 de noviembre, propiciado por un ciberdelincuente, tal y como ha explicado el organismo de competición. Los equipos de seguridad que velan por que todo transcurra sin problemas han logrado identificar al intruso en la plataforma digital y han confirmado que el pasado lunes 16 de noviembre comenzaron a aplicar las medidas necesarias de contención y privacidad.

Este fallo de seguridad ha sido exclusivo de dicha plataforma, explica el organismo de Javier Tebas. No ha afectado al resto de sistemas, según han añadido, ni al normal desarrollo de la competición. La Liga ha comunicado formalmente el suceso a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), así como la presentación de una denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

La propia competición deja claro que estos sucesos no volverán a repetirse en el futuro, blindando la seguridad para impedir el acceso a cualquier dato personal o de los clubes, que finalmente pueden ser grandes perjudicados de cada ataque contra la organización.

El peligro de los ciberataques en el deporte

La cantidad infinita de datos sobre personas y clubes en las plataformas web crece con el paso de los años. Diversas federaciones, organizaciones y páginas especializadas acumulan información acerca de los propios deportistas, trabajadores o estrategias, un aliciente para los ciberataques.

Tres días le tomó a la máxima competición del fútbol español paliar esta desgracia. La propia Liga ha confirmado que no «ha informado de lo sucedido a los clubes afectados, con los que coordina todas sus actuaciones, y ha reiterado su compromiso con la protección de los datos de los seguidores», una afirmación que denota que todo puede estar bajo control.

Una amenaza constante al sistema deportivo, que pone en jaque la protección de datos y la continuidad de la seguridad sin traspasar ningún límite ilegal. «Tras neutralizar la amenaza, los técnicos de la patronal analizan la actividad registrada en la herramienta afectada para determinar el alcance exacto del incidente. De forma paralela, la entidad ha reforzado la supervisión de toda su infraestructura tecnológica con el objetivo de detectar cualquier nuevo intento de intrusión y garantizar la máxima seguridad en sus canales digitales», compartió la Liga en su comunicado oficial.