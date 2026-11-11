Tebas vuelve a la carga con Goebbels: «Que le pasen el corte a Uribes»

Javier Tebas vuelve a la carga con Goebbels. El presidente de la Liga, que fue denunciado por el CSD ante el TAD después de comparar la comunicación del Real Madrid y la televisión con la propaganda nazi, aprovechó una entrevista de Pedro Sánchez para dirigirse a Manuel Rodríguez Uribes a través de un mensaje publicado en las redes sociales. Todo ello mientras el futuro del fútbol español sigue en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Javier Tebas sigue utilizando las redes sociales para hacer su propaganda y en la noche del martes volvió a sacar a Goebbels a colación aprovechando una entrevista de Pedro Sánchez. En esta intervención, el presidente del Gobierno habló de las técnicas de comunicación fascista para referirse a la situación política que se vive en los últimos años, en muchas ocasiones propiciada por su partido y socios.

«Al final, son las amenazas que en realidad no dejan de ser tristes. Es como los insultos, que contribuyen a esta deshumanización. Si alguien busca en internet las técnicas de comunicación fascista de Goebbels, una de las cosas de las que se habla es de la deshumanización, que es convertir a tu adversario político en un enemigo», dijo el aún presidente en una plácida entrevista en la que buscó arañar algunos votos camino del 29 de noviembre.

Que alguien le pase al @deportegob y a Rodríguez Uribes este corte del Presidente del Gobierno hablando de las técnicas de Goebbels. Qué «terrible comparación». @jmrdezuribes dixit. https://t.co/i1Xg4Jndje — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 10, 2026

Tebas sigue con Goebbels

«Que alguien le pase al CSD y a Rodríguez Uribes este corte del presidente del Gobierno hablando de las técnicas de Goebbels. Qué «terrible comparación». @jmrdezuribes dixit», escribió Javier Tebas en las redes sociales, donde adjuntó el vídeo de la intervención del presidente del Gobierno.

Hay que recordar que Javier Tebas fue denunciado el pasado octubre por el CSD después de comparar la comunicación del Real Madrid y su televisión con los métodos de la propaganda nazi y por lo que el presidente de la Liga se expone a una inhabilitación.

«Actuando de oficio y en el ejercicio de sus competencias, el CSD ha solicitado al TAD, un órgano colegiado que es independiente en sus actuaciones, que aprecie si en esa manifestación existen indicios o no de una posible vulneración del artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que considera infracciones graves ‘los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos’», indicó el Gobierno en su día en un comunicado en la que el CSD hizo mención «a la doctrina del propio TAD que, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la dignidad y el decoro deportivos se relacionan con la existencia de un marco de convivencia civilizada en el deporte, cuya viabilidad requiere respeto recíproco entre quienes desempeñan funciones relevantes en dicha actividad. El CSD considera que desde el ámbito de las instituciones deportivas es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio».