El Levante denuncia el «perjuicio» de la Liga por los horarios y reclama «respeto y un trato igualitario» a Tebas

El Levante ha explotado contra los horarios de Javier Tebas por ponerle a jugar un lunes y, después, el viernes de la misma semana. Desde el club granota denuncian que es «un nuevo perjuicio» para los jugadores de Luís Castro, puesto que es la tercera ocasión en la que sucede. Denuncian que son uno de los tres equipos que no participan en competición europea que menos descanso entre partidos tiene, considerando que la Liga les pone en «una situación de clara desventaja competitiva» respecto a sus rivales directos.

El Levante jugará a la vuelta del parón internacional el lunes 23 de noviembre, en el último horario de los 10 de cada jornada, frente al Elche, mientras que su partido de la jornada 14 será el primero, jugando el viernes 27 ante el Racing de Santander. Una situación que no es novedosa y que les llevará a tener menos de 96 horas de descanso entre partido y partido, algo que ya les ha sucedido en tres ocasiones en lo que va de Liga. De ahí la denuncia levantinista.

«El Levante UD quiere manifestar públicamente su profundo malestar e indignación tras conocerse los horarios correspondientes a la Jornada 14 de LALIGA EA SPORTS, en la que nuestro equipo volverá a disputar un encuentro en viernes, apenas cuatro días después de haber jugado el lunes de esa misma semana», comienza el comunicado del club valenciano.

Señalan que la decisión tomada por la Liga a la hora de confeccionar los horarios supone «un nuevo perjuicio» para la institución, especialmente para el equipo, puesto que la mayoría de sus rivales en la pelea por la salvación no se encuentra en una situación similar. Adjuntan una gráfica en la que se ve que, tras los ocho equipos que juegan en Europa, hay tres que acumulan menos descanso que el resto: Athletic, Osasuna y ellos.

«Una decisión que supone un nuevo perjuicio para nuestro club y que se suma a una planificación de horarios que, durante este primer tramo de la temporada, está colocando al Levante UD en una situación de clara desventaja competitiva respecto al resto de equipos de la competición», detallan en el comunicado lanzado.

«No estamos hablando de percepciones, sino de datos. Y los datos evidencian un agravio que el Levante UD no puede ni debe normalizar. Tomando como referencia las 14 primeras jornadas, el conjunto levantinista disputará el 21,4 % de sus partidos con un periodo de descanso igual o inferior a las 96 horas entre encuentros», apunta el Levante, en una nueva misiva contra la gestión de Javier Tebas al frente de la Liga.

Al presidente de la competición le dirigen el último párrafo de su demoledor y extenso comunicado: «El Levante UD no va a permanecer impasible ante una situación que consideramos injusta y que afecta directamente a la integridad de la competición y a la salud de nuestros profesionales. Merecemos el mismo respeto y las mismas condiciones que el resto de clubes y así lo hemos trasladado al Presidente de LALIGA, D. Javier Tebas».