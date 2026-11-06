Tebas denuncia a las aficiones de Getafe y Elche por gritar «¡Óscar Puente, asesino!»

La Liga de Tebas ha denunciado a las aficiones del Getafe y del Elche ante el Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia por hacer cánticos contra Óscar Puente. La Liga señala que en el Coliseum y en el Martínez Valero hubo gritos de «¡Óscar Puente, asesino!» después de los minutos de silencio que se guardaron en homenaje a las víctimas del terrible accidente de tren en Urda.

Para la Liga, estos cánticos pueden «incitar a la violencia» o «tienen un contenido insultante o intolerante», motivo por el que lo mandan al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia para que sean ellos los que decidan si tiene que haber algún tipo de sanción.

En concreto, en el informe que hace de forma semanal la Liga sobre lo que ocurre en cada estadio (lo hace cada jornada), recoge que en el Coliseum, un minuto antes del partido entre el Getafe y el Sevilla, «un grupo de aficionados locales, ubicados en el Fondo Sur Bajo, sectores 1200 y 1300» dijeron «de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos el cántico ‘Óscar Puente, asesino’».

Lo mismo ocurrió, según la Liga, en el estadio Martínez Valero antes del Elche – Valencia, también de la última jornada, la disputada el pasado fin de semana: «En el minuto anterior al inicio del partido (18:29h), aficionados locales ubicados en el Fondo Sur Descubierto, entonaron de manera coral y coordinada durante unos 6 segundos el cántico ‘Óscar Puente, asesino’».

Además, la Liga también recoge que en los Campos de Sport de El Sardinero, también tras el minuto de silencio, se cantó «Pedro Sánchez, hijo de puta», justo antes de que comenzara el duelo del Racing de Santander ante el Real Madrid. El mismo cántico contra el presidente del Gobierno se escuchó en Elche, según la Liga, que cuenta con informadores en cada estadio donde van apuntando lo que dicen los aficionados en las gradas.

Los cánticos contra Pedro Sánchez y Óscar Puente se escucharon también en otros estadios en la última jornada, pero eso no lo recoge el informe de la Liga, ya sea porque el informador no los escuchó o porque no es de su organización (como es el caso de Zaragoza, que es Primera RFEF, no dependiente de Tebas).