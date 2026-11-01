Decenas de personas gritan «¡Óscar Puente, asesino!» en el estadio del Real Zaragoza

Aficionados del Real Zaragoza cargaron contra Óscar Puente, ministro de Transportes, tras el terrible accidente de Urda (Toledo) en el que han muerto 69 personas. Decenas de personas gritaron «¡Óscar Puente, asesino!» durante el partido de su equipo ante el Villarreal B, encuentro del grupo II de Primera RFEF. El duelo se jugó este sábado en el Ibercaja Estadio, el campo en el que el Real Zaragoza disputa ahora sus encuentros por las obras en La Romareda.

En varios momentos del partido, aficionados del equipo aragonés dedicaron cánticos contra Óscar Puente y Pedro Sánchez. Especialmente notorios, y mayoritarios, fueron los que se dijeron tras el minuto de silencio que se guardó en homenaje a las víctimas de esta tragedia en Toledo.

Cánticos contra Oscar Puente después del minuto de silencio en el Ibercaja estadio. https://t.co/XLHFa45Cih — SPORTARAGÓN (@sportaragon_com) October 31, 2026

En ese momento se cantó por parte de decenas de personas «Óscar Puente, asesino», señalando claramente al ministro de Transportes, máximo responsable político de las infraestructuras ferroviarias de este país, en las que en un sólo año han muerto 115 personas en los accidentes de Adamuz y Urda. Pese a todo ello, pese a esas dos tragedias, Puente sigue en su cargo.

El Ibercaja Estadio de Zaragoza no ha sido el único estadio en España en el que se han escuchado cánticos contra Óscar Puente, Pedro Sánchez y el Gobierno de España en general, aunque sí fue en el que se escucharon de forma más mayoritaria. En otros lugares también hubo ese tipo de mensajes, como ocurrió, por ejemplo, en Villarreal, en el partido ante el Espanyol, o en Sevilla, en el duelo del Betis contra el Málaga. En este último, algunos aficionados fueron con pancartas en las que señalaban claramente al ministro de Transportes.

El fútbol español, como la sociedad en general, ha secundado con profundo dolor los minutos de silencio que se han hecho en todos los campos como recuerdo y homenaje a las víctimas de este otro accidente de tren en España.