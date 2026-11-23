Durante la rueda de prensa de Marc Márquez en Madrid salió a la palestra un nombre: Valentino Rossi. El piloto de Tavuilla se pasó la semana previa a que el 93 conquistara el décimo Mundial, octavo de MotoGP, hablando de él y del campeonato que, según él, le hizo perder en 2015. Como era de esperar, Marc confesó que no ha recibido ninguna felicitación desde Tavuilla ni la espera.

«Tenía que salir el nombre, ¿no? Si no, no era una rueda de prensa normal», empezó diciendo entre risas. «No ha llegado ni la espero, porque, al final, yo espero cosas de las personas que me pueden aportar. Valentino me ha aportado mucho, ha sido inspiración para muchos pilotos de los que subíamos. Luego, evidentemente, pues no te tienes que llevar bien con todo el mundo. Me llevo bien con la mayoría de mis rivales, pero con él… será porque somos los Acuario, uno nacido el 16 y otro el 17, pues hemos chocado más», bromeó.

Márquez insistió en que no le cambia la vida la forma en la que se retirará el día de mañana: «Yo creo que tenemos que ser realistas. Lo respeto mucho, ha conseguido mucho, ha hecho mucho por el motociclismo. No me cambia la vida a mí la manera en la que me retiraré el día de mañana. Lo dije en ruedas de prensa anteriores a ganar el título y lo sigo diciendo ahora, una vez conseguido».

«No me cambia la vida retirarme con diez, con once, con ocho de MotoGP, pero sí que es verdad que igualar al más grande, o al que tiene más títulos, que es Giacomo Agostini, en la categoría reina, eso creo que ha sido de las mejores sensaciones y lo que siempre quedará allí hasta que llegue uno de aquí a diez años, 20, 30, que espero verlo algún día, como lo ha visto Giacomo, que nos iguale o nos supere», agregó.