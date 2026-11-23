Marc Márquez ya es el mejor de la historia. Y no lo dice él, lo dicen la mayoría de sus rivales contra los que ha luchado este año. El piloto de Cervera ha conquistado el décimo Mundial de su carrera, el octavo de MotoGP, y desempata con Valentino Rossi. Con este título, el 93 iguala a Giacomo Agostini como el piloto con más títulos de la historia de la categoría reina, lo que le convierte en el más grande de todos los tiempos.

Así lo reflejó en su celebración. Subió un total de 10 escalones, por los 10 Mundiales, y su sombra proyectaba una cabra que simboliza al GOAT (Greatest of All Time), o lo que es lo mismo, el mejor de todos los tiempos. Se acaban los adjetivos para definir a esta leyenda con mayúsculas del motociclismo y del deporte español. Porque lo que ha hecho, remontar 102 puntos viniendo de donde venía, es digno de admiración.

Hasta sus propios rivales le han reconocido el mérito por este décimo título. El primero ha sido su principal enemigo en este campeonato, Jorge Martín, con el que ha luchado codo con codo por este campeonato hasta que una lesión apartó al madrileño tras la caída en la sprint de Australia. El propio Jorge, obviamente, lo primero que hizo fue felicitar a su rival por el campeonato y reconoció que para él ha sido «un orgullo y un privilegio» haber competido contra «el mejor de la historia de MotoGP».

«Lo primero, obviamente, felicitar a Marc. Para mí es un orgullo, un privilegio poder pelear con, ahora mismo, el mejor de la historia de MotoGP, poder estar cerca de su nivel después de todo lo que he pasado y, al final, ya se lo he dicho antes: ‘Gracias porque me ayuda a aprender cada vez que corro con él’, cada pelea aprendo algo y eso me hace más fuerte para el futuro», empezó diciendo Martín.

Acto seguido, añadió que Marc «es el mejor de la historia en MotoGP y tienes que estar al cien por cien. Yo he ganado a Marc carreras. Creo que yo, a mi cien por cien, puedo pelearle por un Mundial, que es lo que he hecho, pero en ningún momento he estado a mi cien por cien. No he podido ni estar al cien por cien con la moto; luego, no he estado al cien por cien por las lesiones, creo que estoy a un nivel altísimo. Para mí, ya poder pelear con él es un orgullo. Con Marc es el único piloto con el que no puedes cometer ningún error si quieres ganarle».

Bezzecchi y Acosta elogian a Márquez

Hasta Marco Bezzecchi, alumno de la academia de Valentino Rossi, líder del Mundial al inicio de la temporada y actualmente tercero del campeonato con la Aprilia, también se pronunció sobre el título de Marc: «Es difícil decirte una sola cosa, porque, sinceramente, tendría que pararme a reflexionar y pensar en todo lo que ha pasado. Es algo que suelo hacer. Ahora mismo puedo decirte que ha sido una gran satisfacción luchar con un Marc que ha estado en un estado de forma tan bueno, porque al final ha sido fortísimo. Si ha ganado, ha sido por una única razón: porque era fuerte, porque era el más fuerte»,

Acosta, por su parte, comenzó diciendo que su futuro compañero de equipo «se lo ha merecido más que ninguno, porque está claro que Aprilia lo ha perdido». «¿Que si me veo poniendo mi chapa en la Torre de Campeones algún año? Por supuesto, para eso estoy aquí. ¿Sobre que será mi compañero y habrá que parar los elogios? Bueno, alguien que ha hecho tanto por el deporte, y que el tío es tan bueno, esto no son elogios, es la realidad. En 2027 será otro campeonato, empezaremos todos de cero. Pero es verdad que la manera que ha gestionado este campeonato, de no verse bien, de parar, de volver, de remontar… Creo que eso es digno de admirar, y también digno de echarle un ojo», añadió.

Hasta Quartararo lo tiene claro

El propio Fabio Quartararo, que sabe lo que es luchar de tú a tú contra Márquez por victorias se rindió al campeón: «Creo que la celebración lo dice todo. Subir las escaleras con la cabra fue realmente bonito de ver, y no tengo nada que decir porque, cuando tenía 14 años, él era el tipo que ganaba. Tengo 27, y sigue ganando. ¡Así que creo que es hora de que se tome un descanso! Estoy bromeando. Pero sí, es el mejor, el más inteligente, el más rápido, así que no tengo nada más que decir. Creo que es el mejor de todos los tiempos».

Márquez se desmarca

Por su parte, Márquez, con la humildad que le caracteriza, ante el elogio de sus rivales, quiso agradecerles sus palabras, pero él, se desmarcó y explicó que «nunca me he puesto una etiqueta y no me la pondré yo, ni hoy ni mañana. Simplemente estoy orgulloso de que todos los años, en todas las situaciones, yo soy yo, sigo mi instinto, hago mis declaraciones, saco mi carácter en pista y eso no me lo ha podido cambiar nadie en toda mi carrera deportiva».

«Evidentemente, que tus rivales digan palabras bonitas y tengan reconocimientos son palabras mayores. Es todo un orgullo. Les tengo mucho respeto a todos, evidentemente en la competición, como en los partidos, como en el tenis, pues hay competición, hay adrenalina y en ciertos momentos hay enganchones pequeñitos, pero luego nos respetamos todos muchísimo. Y creo que, bueno, yo no lo diré, pero agradecido de esas palabras. Los rivales son los que te hacen grande», concluyó.