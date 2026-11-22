La rivalidad entre Marc Márquez y Valentino Rossi es una de las más grandes de la historia de MotoGP. Marc y Vale han regalado al mundo grandes batallas y grandes peleas, como aquella de Malasia 2015, donde se produjo la famosa patada. Desde entonces, para Il Dottore se convirtió en algo personal ganarle a Márquez, pero el español se lo tomó con otra mentalidad. El 93 se ha dedicado a hacer su carrera y a pilotar como el mejor sabe hacerlo, y le ha ganado la batalla de los títulos en el palmarés. Con el de este 2026, ya suma diez títulos, ocho de MotoGP, uno más que su gran rival.

Gracias a su rendimiento en pista, Marc se ha ganado las oportunidades a pulso, como el fichar por el equipo oficial de Ducati y tener una moto pata negra. Dejó su equipo de toda la vida, el Repsol Honda, donde tenía el mejor sueldo de toda la parrilla, para firmar por un equipo satélite ‘casi gratis’. En Gresini logró reencontrarse con su mejor versión y se hizo con la moto oficial de Ducati en el equipo rojo.

Nada más llegar, ganó el noveno en su primer año. Un título con el que empataba a Valentino. Pero por si eso no era suficiente, se ha reinventado en este 2026 para conquistar el ansiado décimo título que nunca logró Rossi y que le reclama al español. El italiano acusa a Márquez de sabotearle el Mundial de 2015. Lo tenía ganado, pero lo acabó perdiendo por cinco puntos con Jorge Lorenzo.

Vale siempre ha acusado a Marc de ayudar a Jorge a que ganara el Mundial, y así evitar el décimo del de Tavuilla. La frustración de no poder con el entonces piloto de Honda hizo que el Doctor cometiera el error de tirarle en Malasia 2015, lo que le costó salir último en Valencia, la última carrera. Aunque logró una gran remontada, Jorge ganó la carrera por delante de Márquez y él acabó cuarto, lo que dio el título al balear.

Desde ese año, la relación entre Rossi y Márquez ya no fue la misma. El piloto aseguró que el español se limitó a aguantar detrás de Lorenzo en Cheste 2015 y tan sólo forzó para adelantar a Pedrosa y situarse segundo. Así se aseguraba que Jorge ganara el Mundial porque el 46 estaba muy lejos del podio. Once años después, él ya no está en el campeonato y Marc ha seguido ganando. Hasta el punto de que ya tiene un título de MotoGP más que él y la batalla por saber quién es el mejor de la historia está entre Agostini y Márquez.

Al superarle, el 93 ha dejado fuera de juego al italiano tras empatar en lo alto de la tabla con Giacomo, con ocho títulos cada uno en la categoría reina. Al menos, así lo ve una leyenda como Jorge Lorenzo. Lo que está claro es que, pase lo que pase en los próximos años, cuando los niños miren los libros de historia de MotoGP, Márquez siempre aparecerá por encima de Rossi en la clasificación histórica de títulos.