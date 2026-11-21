La locura se adueñó de la carrera al sprint. Una caída de Marc Márquez en la penúltima vuelta ha provocado un vuelco al Mundial. Esto da vida a las dos Aprilia, porque Marco Bezzecchi necesitaba ganar y que el leridano no puntuara. Y así pasó, sumó los 12 y Marc hizo un cero. Jorge Martín acabó quinto y se coloca a 55 puntos del líder del Mundial.

El ilerdense no salió muy bien. Hizo un willy y no pudo adelantar a Bezzecchi. Al paso por la primera curva, el de Ducati era segundo y el italiano, primero. Pero Raúl Fernández llegaba muy fuerte desde la cuarta posición y le pasó. Marc no quería problemas y tampoco plantó mucha batalla. Luego, Di Giannantonio, le metió la moto también, pero ahí acabó imponiéndose el de Cervera y mantuvo la tercera plaza.

Jorge Martín, por su parte, salía octavo y ganó alguna posición en la salida. En la segunda vuelta comenzaron a aparecer las primeras gotas y los comisarios sacaron la bandera blanca. Eso indicaba que todos los pilotos que quisieran entrar a cambiar la moto con los neumáticos de agua, podían hacerlo. Mientras tanto, Raúl se escapaba y dejaba a Márquez al frente de un grupo con cuatro pilotos tras él. Entre ellos estaban Álex Márquez, Di Giannantonio, Pedro Acosta y Jorge Martín, que cerraba el grupo.

Con el paso de las vueltas, Marc iba ampliando su ventaja con respecto a su perseguidor, que era su hermano Álex. Ese resultado no le valía a Martín para aplazar el triunfo de Márquez hasta el domingo, ya que de terminar tercero el 93, él debía ser cuarto como máximo. A mitad de la sprint, el 89 aprovechó el adelantamiento de Acosta a Diggia para meterle la moto a la Ducati y ganar una posición.

Jorge no se rendía e iba a por todas, pero no podía superar al Tiburón y mientras tanto, Álex se escapaba. Dar caza al de Gresini se antojaba complicado con el paso de las vueltas. Estaban todos sufriendo con los neumáticos debido a las temperaturas bajas y el frío que hacía en el trazado luso. El 89 no daba más de sí. Lo intentó, pero no pudo ni superar a Pedro Acosta que también se le marchó en la recta final y acabó sexto.

La lluvia frustra el título de Márquez

Cuando todo parecía visto para sentencia, a dos vueltas para el final, Marc Márquez se fue al suelo. La lluvia volvió a hacer acto de presencia en el trazado y el español se fue al suelo cuando rodaba en solitario.