Vuelco al Mundial en Portimao: Márquez se cae y Jorge Martín sigue vivo
La locura se adueñó de la carrera al sprint. Una caída de Marc Márquez en la penúltima vuelta ha provocado un vuelco al Mundial. Esto da vida a las dos Aprilia, porque Marco Bezzecchi necesitaba ganar y que el leridano no puntuara. Y así pasó, sumó los 12 y Marc hizo un cero. Jorge Martín acabó quinto y se coloca a 55 puntos del líder del Mundial.
El ilerdense no salió muy bien. Hizo un willy y no pudo adelantar a Bezzecchi. Al paso por la primera curva, el de Ducati era segundo y el italiano, primero. Pero Raúl Fernández llegaba muy fuerte desde la cuarta posición y le pasó. Marc no quería problemas y tampoco plantó mucha batalla. Luego, Di Giannantonio, le metió la moto también, pero ahí acabó imponiéndose el de Cervera y mantuvo la tercera plaza.
Jorge Martín, por su parte, salía octavo y ganó alguna posición en la salida. En la segunda vuelta comenzaron a aparecer las primeras gotas y los comisarios sacaron la bandera blanca. Eso indicaba que todos los pilotos que quisieran entrar a cambiar la moto con los neumáticos de agua, podían hacerlo. Mientras tanto, Raúl se escapaba y dejaba a Márquez al frente de un grupo con cuatro pilotos tras él. Entre ellos estaban Álex Márquez, Di Giannantonio, Pedro Acosta y Jorge Martín, que cerraba el grupo.
Con el paso de las vueltas, Marc iba ampliando su ventaja con respecto a su perseguidor, que era su hermano Álex. Ese resultado no le valía a Martín para aplazar el triunfo de Márquez hasta el domingo, ya que de terminar tercero el 93, él debía ser cuarto como máximo. A mitad de la sprint, el 89 aprovechó el adelantamiento de Acosta a Diggia para meterle la moto a la Ducati y ganar una posición.
Jorge no se rendía e iba a por todas, pero no podía superar al Tiburón y mientras tanto, Álex se escapaba. Dar caza al de Gresini se antojaba complicado con el paso de las vueltas. Estaban todos sufriendo con los neumáticos debido a las temperaturas bajas y el frío que hacía en el trazado luso. El 89 no daba más de sí. Lo intentó, pero no pudo ni superar a Pedro Acosta que también se le marchó en la recta final y acabó sexto.
La lluvia frustra el título de Márquez
Cuando todo parecía visto para sentencia, a dos vueltas para el final, Marc Márquez se fue al suelo. La lluvia volvió a hacer acto de presencia en el trazado y el español se fue al suelo cuando rodaba en solitario.
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