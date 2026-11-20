El Real Madrid se enfrenta al Celta de Vigo en el duelo correspondiente a la jornada 13 de la Liga EA Sports que se disputa en el Santiago Bernabéu. El equipo de José Mourinho regresa a la competición después de sus últimas cinco victorias consecutivas logradas ante Villarreal, Sevilla, Barcelona, Racing y Valencia. Te detallamos cuándo es, la fecha y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro de la jornada 13. Recuerda consultar todos los detalles de la alineación del Real Madrid contra el Celta para este apasionante encuentro.

A qué hora juega el Real Madrid – Celta de la Liga: horario del partido

El Real Madrid se enfrenta al Celta en un partido que se disputará a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de José Mourinho vuelve a la competición liguera después del parón de selecciones al que se marchó después de enlazar ocho victorias consecutivas, cinco de ellas en la Liga EA Sports.

Dónde ver en directo el Real Madrid – Celta de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy

El Valencia-Real Madrid de la jornada 12 de la Liga EA Sports se podrá ver a través de Movistar, concretamente en el canal LaLiga de la plataforma. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.

Por otro lado, destacar que, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este encuentro que cayó en la jornada 13 de la Liga. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Celta desde una hora y media antes del inicio del choque y, cuando se escuche el pitido final en el Bernabéu, publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que lleguen desde la ciudad cántabra.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Celta hoy

Además, los aficionados del conjunto madridista, del gallego y seguidores de la Liga en general tienen que saber que si no pueden ver el Real Madrid – Celta en directo por televisión, ni en vivo online, ni en streaming, van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Bernabéu para narrar todo lo que suceda en este choque de la jornada 13 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Celta?

El Real Madrid – Celta se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, que volverá a acoger semanas después un partido de su equipo después de haber sido la sede de la NFL Game 2026. Como suele suceder en todos los partidos, el emblemático estadio blanco colgará el cartel de «no hay billetes» en un partido en el que el Real Madrid puede enlazar la novena victoria consecutiva.

Adrián Cordero Vega será el árbitro del Real Madrid – Celta que se disputa este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.