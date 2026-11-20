Vinicius vuelve a la Liga ante el Celta después de cumplir cuatro partidos de sanción y con una respuesta de Mourinho a las palabras que pronunció durante su estancia con Brasil. El delantero reconoció que no se preparó bien después del Mundial y el portugués recogió aquella confesión con un reparo. «A lo mejor podría no haberlo dicho», comentó antes de explicar que no le gusta criticar «la honestidad, la apertura». El entrenador del Real Madrid dio por cerrado el verano, pero elevó la exigencia para lo que viene. Necesita al mejor Vinicius y quiere que vuelva a marcar diferencias. En definitiva, que al igual que le pasó al club, no comprendió ni el momento ni las palabras de su jugador.

El brasileño regresa al Bernabéu este sábado después de marcar cinco goles con su selección, un doblete contra Japón y un hat-trick ante Singapur. Una inyección de confianza para un futbolista que busca recuperar su protagonismo en el Real Madrid. Mourinho, sin embargo, puso el foco en su preparación para afrontar la acumulación de partidos. «El inicio de temporada ha pasado, eso era verano. Ese es el periodo que nos interesa», señaló al trasladar la conversación al otoño y al invierno.

La respuesta del técnico dejó espacio para respetar la sinceridad de Vinicius y, al mismo tiempo, reclamarle una reacción sobre el césped. «Lo importante es cómo se va a preparar para este periodo, que es muy crítico», insistió. El calendario incorporará la Copa del Rey, la Supercopa de España y el partido adelantado de febrero a las exigencias habituales. «Queremos a un buen Vinicius. Eso es lo que esperamos».

El regreso se gana

El Real Madrid recibe al Celta después de haber ganado sus tres partidos a domicilio en siete días, incluidos los dos compromisos de Liga que disputó sin el brasileño. Durante su ausencia, el equipo ha encontrado continuidad y alternativas. Vinicius vuelve a un bloque que funciona y en el que Mourinho pretende mantener la competencia en todas las posiciones.

«Es un jugador increíble, lo queremos, lo necesitamos, lo hemos intentado ayudar, pero aquí no hay jugadores con privilegios o que tienen que jugar por decreto», advirtió. Una declaración que acompaña su regreso al campeonato y que resume cómo quiere gestionar el portugués una plantilla con opciones para cambiar los partidos desde el inicio o desde el banquillo.

Mourinho tampoco quiso convertir sus goles con Brasil en un argumento definitivo sobre la titularidad. Recordó que hace unas semanas se hablaba de Vinicius como un problema y ahora el debate vuelve a girar alrededor de si debe jugar. Su respuesta fue ampliar el foco a las necesidades del Real Madrid. «No quiero once buenos, quiero muchos».

Un Vinicius decisivo

La exigencia llega acompañada de respaldo. Mourinho aseguró que el brasileño tiene el cariño de sus compañeros y destacó su voluntad de recuperar el nivel que le convirtió en determinante. «Todos le quieren en el vestuario. Él está muy empeñado en volver a ser decisivo para el Real Madrid como ha sido en los últimos años».

El Celta abre esa oportunidad en un Bernabéu que vuelve a recibir a su equipo después de varias salidas. Mourinho advirtió del peligro de un rival al que considera mejor de lo que refleja su puntuación y destacó su organización, su presión y su capacidad para encajar pocos goles. Un examen exigente para empezar una semana de tres partidos.

Vinicius llega con goles y confianza desde Brasil. Ahora le toca trasladarlos al Real Madrid. Mourinho ha puesto el punto final a la conversación sobre el verano y ha señalado el momento en el que espera su respuesta. «Cada punto será decisivo. Es en ese momento donde Vinicius puede hacer una gran diferencia para nosotros».