Gonzalo García ha explicado en una entrevista los motivos que este verano le llevaron a dejar el Real Madrid y fichar por el Fulham. Después de la contratación de Álvaro Arbeloa, el equipo inglés pagó 40 millones por el 70% de los derechos del futbolista, cuyo 30% sigue perteneciendo al conjunto blanco. El canterano madridista ha contado toda la verdad sobre su marcha en un año en el que cumplió a base de goles.

A sus 22 años, Gonzalo García sigue adaptándose a la Premier League en sus primeros días en Inglaterra, en los que ha marcado dos goles en los primeros 13 partidos que ha disputado con el Fulham de Arbeloa. Poco a poco, el delantero va creciendo tal y como lo va haciendo el equipo que, después de un inicio regulero, parece que comienza a carburar a los mandos del técnico salmantino. Pasado el segundo parón, el Fulham es decimoquinto en la tabla, acumula cuatro partidos sin perder y de ahí hacia arriba.

«Me habían dicho que era exigente, duro, pero… tengo que admitir que todavía me sorprende. En ese primer partido contra el Chelsea terminé realmente agotado. Fue un encuentro de área a área, intenso y con muchísimo ritmo», ha explicado Gonzalo sobre su adaptación a la Premier League. «Poco a poco me estoy adaptando. La intensidad y el ritmo son muy diferentes», dijo.

Gonzalo y su salida del Real Madrid

En una entrevista concedida en The Guardian, Gonzalo García ha explicado el proceso que le llevó a salir el Real Madrid rumbo al Fulham, que pagó 40 millones por sus servicios el pasado verano. «Álvaro Arbeloa me explicó el proyecto y me convenció. Había trabajado con él en el Madrid. Me conoce a la perfección, sabe hasta dónde puede exigirme. Del mismo modo, yo sé lo que espera de mí. Eso ayuda», ha contado.

«Arbeloa me dijo que era un proyecto que llevaría tiempo, pero que me necesitaba. Estoy muy, muy contento. Es una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor», afirmó el delantero, que también habló sobre las diferencias entre el fútbol inglés y el español.

«El fútbol español es más táctico y un poco más técnico. El fútbol inglés es velocidad. No puedes perder la concentración ni un segundo. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. ¿Cuántos partidos de la Premier League se deciden en los últimos minutos? De repente, hay un gol en el minuto 90 y otro en el 93. Es tu córner y su oportunidad. El nivel de concentración y esa transición constante son lo que más distingue a la Premier League», dijo.