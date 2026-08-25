No pierde el olfato: así fue el primer gol de Gonzalo en la Premier League

Lleva el ‘7’ a la espalda, pero su olfato es de ‘9’ puro. Hablamos de Gonzalo García, que en su primer partido en la Premier League se estrenó como goleador en Inglaterra con una diana que refleja su capacidad para saber colocarse en el lugar adecuado del área y la facilidad que le da para ver puerta. El ex delantero del Real Madrid marcó el 2-3 definitivo contra el Chelsea de Xabi Alonso.

Lo hizo, como decimos, haciendo alarde de sus características de ‘9’ nato, previendo dónde podía caer el disparo de su compañero, atajado por Robert Sánchez, y acudiendo al rechace para mandar la pelota a la red de cabeza y con un toque en el defensa blue. Sólo le hizo falta un partido para anotar y ratificar la decisión de un Álvaro Arbeloa que no dudó en incluir en su primer once tanto a él como al otro canterano madridista, César Palacios.