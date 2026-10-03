Brasil no levanta a Vinicius

Acaba la ventana de Brasil para Vinicius. Y termina como empezó: sin ningún brillo, pasando desapercibido y lejos del gran nivel que demostró hace ya tiempo. A Vinicius no le ha venido bien (tampoco mal) su paso por la Brasil de Ancelotti. Regresa a Madrid como se fue hace dos semanas.

La selección brasileña no tiene ya más partidos en esta larga ventana de selecciones. Jugó tres partidos: dos ante Australia y el último este sábado en la India. Vinicius se va con un gol -de penalti en el segundo encuentro-, pero con más sombras que luces. El paso por su selección, donde tradicionalmente había funcionado muy bien (en el Mundial, por ejemplo, fue de lo mejorcito de Brasil), esta vez el equipo de Ancelotti no le ha sacado una sonrisa.

Regresa Vinicius a Madrid, donde ya la próxima semana entrenará en Valdebebas para estar listo para el encuentro del próximo sábado ante el Villarreal, sin poder haber levantado el vuelo. Tres partidos con Brasil, los tres titulares, y nada que destacar. El jugador del Real Madrid está mal, no hay duda, pero ni su selección le logra sacar de la crisis de juego que tiene.

El duelo ante la India, de este sábado, tampoco sirvió para que Vinicius pudiera llevarse una alegría. Fue otra vez titular y el encuentro era el indicado para que Brasil se divirtiera y goleara. Ni una cosa y la otra sí, pero sin festín. Ganaron 0-4, eso es goleada, pero tampoco es que apabullaran. La Brasil de Ancelotti no mete nada de miedo, aunque estos encuentros amistosos ya saben para lo que sirven. Pero vienen de lo que vienen, de caer en octavos del Mundial.

Vinicius jugó en Calcuta la primera parte. Ahí el resultado era de 0-2 y ninguno de los goles fue suyo. Tampoco tuvo ocasiones claras. Ni gran incidencia en el juego. El cambio de Ancelotti no se debió a su mal estado, ya que hizo cinco modificaciones en ese momento, pero funcionó mejor la Brasil de la segunda parte con Samuel Lino, que fue el jugador que entró al campo por Vinicius.

Como ya ocurriera ante Australia, por mucho que marcara un gol (de penalti), Vinicius se equivocó en los pases, no tuvo velocidad, los controles le costaron mucho más y apenas se fue de los defensores de la India, selección número ¡138! del ranking FIFA. Ojo, no fue todo malo, porque sí ganó enfrentamientos directos y tuvo alguna ocasión clara, especialmente una en la que el portero sacó una buena mano. Lo mejor de Vinicius fue que, pese a que no salía nada, lo siguió intentando con buena cara. Pero claro, el rival era la India, el país más poblado del mundo, pero incapaz de conseguir once futbolistas buenos.

La justificación de su bajo nivel («perder un Mundial es duro») ya empieza a agotarse. Estamos ya en octubre y, tras estos tres partidos de Brasil, Vinicius -como todo el Real Madrid- tiene encuentros muy relevantes, con dos jornadas de liga antes del Clásico y dos partidos de Champions, uno en Roma y otro en Atenas.