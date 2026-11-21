El Real Madrid recibe este sábado al Celta en la decimotercera jornada de la Liga con el objetivo de mantener la velocidad de crucero que alcanzó antes del parón internacional. El equipo de José Mourinho buscará su novena victoria consecutiva para apretar al Barcelona por el liderato, mientras el conjunto gallego quiere olvidar su pobre balance ofensivo y los resultados asaltando el Santiago Bernabéu como el curso pasado.

El campeonato liguero retoma el pulso tras el parón internacional y, por tanto, vuelve la intensa pelea por el liderato que ahora posee el Barcelona, después de imponerse (1-2) en el Metropolitano al Atlético. La derrota colchonera impulsó a los azulgranas en lo más alto y permitió al Real Madrid auparse a la segunda posición con 30 puntos, a tres del líder. Ahora, los blancos quieren presionar e igualar al equipo catalán a falta de lo que este haga el domingo en casa ante el Villarreal.