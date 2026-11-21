Real Madrid
Real Madrid – Celta hoy en directo | A qué hora es el partido, dónde ver en TV y streaming, alineaciones y última hora de la jornada 13 de La Liga
El Real Madrid no quiere el bochorno del año pasado
El equipo de José Mourinho no quiere repetir lo que ocurrió la última vez que vino el Celta al Santiago Bernabéu. Con Xabi Alonso en el banquillo, los gallegos ganaron 0-2 y provocó un terremoto tremendo que acabaría más tarde con la destitución del tolosarra. Esta vez, la felicidad con el portugués es máxima y saldrán con una mentalidad muy diferente.
Florentino Pérez: «Hay que renovar la gobernanza en el arbitraje y los colegiados de Primera División»
El Real Madrid celebró su Asamblea el sábado 21 de noviembre, con distintos temas por tratar. Desde la situación del club hasta la llegada de Rafa Nadal, pasando por el caso Negreira, que el propio Florentino volvió a analizar.
Dónde ver en directo el Real Madrid – Celta de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy
El Valencia-Real Madrid de la jornada 12 de la Liga EA Sports se podrá ver a través de Movistar, concretamente en el canal LaLiga de la plataforma. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.
El Real Madrid bautizó a Rafa Nadal
Rafa Nadal ya es oficialmente miembro de la Junta Directiva del Real Madrid. Los socios representantes del club blanco han ratificado este sábado el nombramiento del extenista durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. La votación se ha saldado con 1.704 votos a favor, cuatro votos en contra y cinco abstenciones, confirmando el respaldo masivo de los compromisarios a la incorporación de una de las mayores leyendas del deporte español al equipo directivo de Florentino Pérez.
Vinicius no es titular
La gran sorpresa sin duda ha sido la suplencia de Vinicius. A pesar de haber marcado cinco goles con Brasil, el delantero no empezará de inicio. Diomande es el elegido. También hay rotaciones con la ausencia de Valverde, Cucurella y Tchouaméni. Mourinho estará pensando en la Champions.
ALINEACIÓN DEL CELTA
El Celta saldrá con el siguiente once en el Santiago Bernabéu: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Galán, Burcio, Moriba, Carreira; Swedberg, Pablo Durán y Hugo Álvarez.
ALINEACIÓN DEL REAL MADRID
Este es el once que sacará José Mourinho contra el Celta: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUUUUUUUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retransmisión desde el Santiago Bernabéu al regreso del fútbol después de un parón de selecciones que se ha hecho larguísimo. Esta noche el Real Madrid vuelve en la Liga para enfrentarse al Celta en la decimotercera jornada del campeonato y buscar la novena victoria consecutiva del curso. ¡Comezamooooooooooooos!
El Real Madrid recibe este sábado al Celta en la decimotercera jornada de la Liga con el objetivo de mantener la velocidad de crucero que alcanzó antes del parón internacional. El equipo de José Mourinho buscará su novena victoria consecutiva para apretar al Barcelona por el liderato, mientras el conjunto gallego quiere olvidar su pobre balance ofensivo y los resultados asaltando el Santiago Bernabéu como el curso pasado.
El campeonato liguero retoma el pulso tras el parón internacional y, por tanto, vuelve la intensa pelea por el liderato que ahora posee el Barcelona, después de imponerse (1-2) en el Metropolitano al Atlético. La derrota colchonera impulsó a los azulgranas en lo más alto y permitió al Real Madrid auparse a la segunda posición con 30 puntos, a tres del líder. Ahora, los blancos quieren presionar e igualar al equipo catalán a falta de lo que este haga el domingo en casa ante el Villarreal.
El Santiago Bernabéu tendrá conciertos de nuevo
Aunque esta noche se jugará al fútbol en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid trabaja para que los conciertos regresen pronto al estadio tras finalizar las obras de acondicionamiento acústico. Así lo ha explicado José Ángel Sánchez durante la asamblea de socios, donde ha asegurado que no existe ningún impedimento legal para recuperar esta actividad. El director general del club no ha concretado una fecha, pero sí ha expresado la intención de retomar los espectáculos musicales próximamente.