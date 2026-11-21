Vinicius vuelve a la Liga y lo hace ante un Bernabéu que le observará con atención. El Real Madrid recibe este sábado al Celta (21:00 horas) con el brasileño de regreso después de cuatro partidos de sanción, ocho victorias consecutivas y la obligación de seguir a tres puntos del Barcelona. Mourinho prepara cambios para gestionar el desgaste del parón, con Camavinga y Güler en el centro del campo y Diomande compartiendo ataque con Vinicius, Bellingham y Mbappé. Enfrente espera un rival que ya ganó en Chamartín la temporada pasada.

El Real Madrid recupera el campeonato después de cerrar una semana perfecta antes de las selecciones. Ganó en Santander, remontó en Atenas y goleó en Mestalla. Tres desplazamientos, tres triunfos y una mejoría colectiva que necesita conservar ahora que vuelve a reunir a sus internacionales. El regreso a casa tiene un protagonista por encima del resto.

Vinicius vuelve con mucho en juego

La sanción ha terminado y Vinicius apunta directamente a la titularidad. Su ausencia liguera coincidió con el crecimiento del equipo y con la consolidación de alternativas en ataque. Diomande aprovechó sus oportunidades, Güler encontró espacio por la derecha y el Real Madrid ganó orden y continuidad.

El brasileño regresa a un escenario exigente. El Bernabéu ya le mostró su descontento y espera una respuesta futbolística. Desborde, goles, ayudas y concentración. Mourinho necesita que convierta su talento en soluciones para un equipo que ha aprendido a repartir el protagonismo.

Su vuelta tampoco obliga a sacar a Diomande. Ambos pueden coincidir, con el marfileño partiendo desde la derecha y Vinicius recuperando el costado izquierdo. La competencia ha aumentado y cada actuación cuenta. El brasileño tiene ante el Celta una oportunidad para recuperar sensaciones y reforzar su sitio.

Mourinho administra el parón

El técnico prepara un centro del campo diferente. Camavinga apunta a acompañar a Güler, con Bellingham por delante. Tchouaméni y Bernardo Silva ya trabajan con normalidad después de sus problemas físicos, aunque Mourinho puede gestionar sus minutos para evitar riesgos en el regreso a la competición.

Valverde llegó el jueves y afronta el encuentro con apenas un entrenamiento junto al grupo. Trent Alexander-Arnold se perfila para el lateral derecho, con Konaté y Huijsen en el centro de la defensa y Cucurella en la izquierda. Courtois mantendría la portería y Mbappé sería la referencia ofensiva.

Rodrygo y Asencio continúan como únicos lesionados. Mendy se ejercita con sus compañeros, pero sigue sin entrar en la convocatoria. Después de despedir a 18 internacionales, Mourinho necesita comprobar que el parón permite retomar el ritmo que tenía su equipo.

El liderato obliga a seguir

El Real Madrid llega segundo, con 30 puntos, diez victorias y dos derrotas. El Barcelona está tres por encima y el Atlético persigue a los blancos con 28. La clasificación exige mantener la fiabilidad de un Bernabéu en el que el equipo cuenta sus partidos ligueros por triunfos.

Los 31 goles a favor reflejan su capacidad ofensiva. Ante el Celta necesitará acompañarla de paciencia y precisión para encontrar espacios sin conceder transiciones. El recuerdo de la pasada temporada aconseja máxima atención desde el inicio.

Un Celta que sabe ganar aquí

El conjunto de Claudio Giráldez llega undécimo, con 13 puntos y siete empates en doce jornadas. Su último resultado fue un 0-0 frente al Levante. Ha marcado diez goles y ha recibido otros diez, cifras que explican su dificultad para desequilibrar partidos ajustados.

El precedente del 0-2 de la pasada campaña alimenta su confianza. Además, Giráldez ha podido trabajar durante el parón con buena parte de la plantilla, una ventaja de preparación frente al calendario internacional de los blancos.

Borja Iglesias y Miguel Román están descartados. El Celta necesita compensar esas ausencias, resistir la presión inicial y aprovechar sus oportunidades. Sumar en el Bernabéu le daría aire antes de recibir al Bournemouth en Europa League y al Villarreal en Liga.

Real Madrid – Celta: posible alineación