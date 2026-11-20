José Mourinho y Pedro León vivieron un reencuentro muy curioso y con mucho morbo en el palco del Estadio Alfredo Di Stéfano este viernes por la noche durante el encuentro de Primera Federación entre el Real Madrid Castilla y el Real Murcia. Ambos vivieron una polémica muy sonada en la primera etapa del técnico luso como entrenador madridista, mientras el ex futbolista era jugador de la primera plantilla blanca.

Separados por apenas una fila y un par de personas. Esa fue la distancia que separó a José Mourinho y Pedro León en el palco de Valdebebas. Un reencuentro con mucho morbo. Todos recordamos aquella frase del técnico luso en su primera etapa como entrenador del Real Madrid: «Habláis de Pedro como Zidane, Di Stéfano o Maradona y es un buen jugador que hace dos días jugaba en el Getafe».

Aquella fue la respuesta de Mou en una rueda de prensa tras ser preguntado con insistencia por Pedro León después de no convocarlo para un partido de Champions League en la temporada 10/11. La relación entre ambos ya no fue la misma después de aquellas palabras.

Pedro León es a día de hoy presidente del Real Murcia y no faltó a la cita de apoyar a su equipo en la visita a Valdebebas. Ganaron, además, 0-2 en un partido donde fueron muy superiores a los blancos con dos goles en el primer tiempo que sentenciaron el choque. Mourinho, siempre que las tareas del primer equipo se lo permiten, es un fiel asistente a los partidos del Castilla. Quiere seguir los pasos de los canteranos de su equipo. Los dos coincidieron en el palco, pero se desconoce en estos momentos si han tenido la oportunidad de intercambiar algunas palabras. Aunque no parece que ese momento haya podido ocurrir.